Una camminata tra le scale cittadine per la Giornata senza ascensore

ad Ascoli Piceno il 24 aprile

ASCOLI – In occasione della Giornata europea senza ascensori, in programma il 24 aprile, l’ASD Nicola Tritella ha organizzato una camminata in programma alle ore 21 con partenza da Via Oristano che attraverserà un percorso cittadini ricco di scale e scalinate. “Persino un'attività minima, come salire 2 rampe di scale al giorno – dicono i promotori dell’iniziativa - porta a perdere circa 2,7 kg all'anno con evidenti vantaggi per la salute di ognuno di noi”. La partecipazione alla manifestazione è gratuita. Ulteriori informazioni si possono ottenere attraverso la consultazione del sito www.usaclimarche.com o della pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.