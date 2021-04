"Spettri" è una raccolta di pensieri, concetti, idee di momenti particolari della vita di Pilato con cui prima o poi è stato costretto a confrontarsi. Ogni sfumatura parla di uno spirito dell'anima specifico.

Spettri è un percorso iniziatico in sei tappe: una raccolta emozionale in continua trasformazione.

Una vera e propria metamorfosi atta a provocare una chiara reazione di consapevolezza, simulacro che prescinde dalle vere paure e dei blocchi emotivi del genere umano.

Ogni traccia parla di uno specifico spirito dell'anima: i sentimenti, le paure e i brividi in tutte le loro sfumature sensibili e sottili.

Album registrato, mixato e masterizzato in 6 giorni utilizzando le prime due riprese nelle 3 sessioni come ep in studio dal vivo. Questo lavoro è stato prodotto dalla Regione Toscana in collaborazione con Toscana100band.



"6711 Yucca st" Frank Pilato ha scritto questo pezzo nel 2005 durante la sua permanenza a Los Angeles al 6711 Yucca st a Hollywood, quando capì che c'era qualcosa al di là della razionalità e del conosciuto.



"Oktophobie" ispirato all'Oktophonie di Karlheinz Stockhausen rappresenta il riassunto delle paure umane.



"Psicomagia" Alejandro Jodorowsky: "Lo scopo di un rito psicomagico è di liberarci dalla gabbia mentale che la nostra famiglia, società e cultura ci lasciano". Il Meeeting con Jodorowsky ha cambiato profondamente la visione dell'arte e della vita dell'autore.



"Golden Vanity" "riconoscimento del sacro ".



"L'Innamorato", l'arcano Maggiore numero VI dei tarocchi, è chiamato l'amante. Quel tarocco ci spinge a interrogarci sulla nostra vita emotiva.



Prodotto da Frank Pilato con Regione Toscana & Toscana 100 Band Music composto, arrangiato, mixato, montato e masterizzato da Frank Pilato.



Puoi ascoltarlo su Itunes e acquistarlo su http://ww.frankpilato.com