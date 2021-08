Una notte di racconti nel bosco per piccoli e grandi spettatori coraggiosi

Una notte di racconti di paura nel bosco per grandi e piccoli spettatori coraggiosi. Venerdì 13 agosto, alle 21.00, torna la “Notturna di Sant’Angelo” promossa dalla Brigata di Raggiolo e dalla Pro Loco di Quota che proporrà una suggestiva passeggiata fino ai resti dell’antica pieve romanica di Sant’Angelo tra i borghi di Raggiolo e di Quota dove, sotto le stelle e in un palcoscenico naturale, andranno in scena alcune misteriose e spaventose letture a cura di Samuele Boncompagni e Lenny Graziani dell’associazione culturale Noidellescarpediverse.

Una notte di racconti di paura nel bosco per grandi e piccoli spettatori coraggiosi. Venerdì 13 agosto, alle 21.00, torna la “Notturna di Sant’Angelo” promossa dalla Brigata di Raggiolo e dalla Pro Loco di Quota che proporrà una suggestiva passeggiata fino ai resti dell’antica pieve romanica di Sant’Angelo dove, sotto le stelle e in un palcoscenico naturale, andranno in scena alcune misteriose e spaventose letture a cura dell’associazione culturale Noidellescarpediverse. La serata, inserita nel calendario di “Raggiolo Estate 2021”, sarà a partecipazione gratuita ma sarà regolata dalle nuove disposizioni per la prevenzione del contagio da Covid19.

La pieve di Sant’Angelo si trova in una radura tra Raggiolo e Quota raggiungibile solo a piedi con una breve camminata sulla via medievale lastricata che, facile da percorrere anche per i bambini, collega i due borghi casentinesi. Alle 21.00, dunque, partiranno in contemporanea due passeggiate guidate da Raggiolo e Quota, con ogni singolo spettatore che potrà decidere quale tracciato percorrere munito di torcia, scarpe comode e abbigliamento adeguato: il percorso più lungo e impegnativo è da Raggiolo con un tempo di mezz’ora, mentre il percorso più agevole è da Quota e richiede circa quindici minuti. Il pubblico si riunirà poi nel bosco a metà strada all’altezza dei resti di Sant’Angelo, dove potrà prendere posto in un teatro naturale in attesa degli attori Samuele Boncompagni e Lenny Graziani che proporranno uno spettacolo con novelle e racconti di paura tratti dalla tradizione orale toscana. Tra spiriti del bosco, magie e ombre, la serata sarà caratterizzata dallo spirito di leggerezza e simpatia tipico delle produzioni dei Noidellescarpediverse ma giocherà con il mistero per mettere alla prova il coraggio dei piccoli spettatori e delle loro famiglie. «La “Notturna di Sant’Angelo” - ricorda Boncompagni, - torna a proporre uno degli appuntamenti più partecipati e attesi dell’estate di Raggiolo e di Quota in virtù di una formula adatta ai più piccoli che combina teatro, letture e passeggiate».