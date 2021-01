Una nuova banca per video e immagini italiane

MyVideoimage.com è una nuova piattaforma tutta italiana per acquistare e scaricare fotografie e video per l’editoria, grafica e pubblicità.

Negli ultimi anni si sono diffuse sul web portali dove acquistare e scaricare direttamente immagini e filmati con licenze royalty free.

MyVideoimage.com è il primo sito web italiano dove trovare una selezione di foto e video con soggetti italiani da utilizzare per progetti creativi.



Attualmente la raccolta comprende migliaia di foto ad alta definizione e filmati 4k.

I soggetti presenti vanno dagli edifici delle principali città italiane ai paesaggi marini e di montagna:



• Edifici e vita delle città italiane come Milano e Roma;

• Le principali architetture contemporanee come i nuovi grattacieli di Milano e le sedi delle principali banche e assicurazioni;

• I borghi e i paesaggi marini, dalle Cinque Terre alle isole di Ischia e Procida;

• Le industrie italiane, come le centrali termoelettriche lombarde, le centrali geotermiche di Larderello o le cave di marmo di Carrara;

• I mezzi di trasporto, quali gli aerei in manovra all’aeroporto di Malpensa, le navi da crociera e cargo, le strade e il traffico delle città italiane;

• I fiori e la vegetazione del mediterraneo con gli sfondi del mare e delle montagne.



Per esigenze particolari o per soggetti non presenti nella collezione è possibile commissionare direttamente l’esecuzione di riprese fotografiche o video all’interno delle regioni della Toscana, Liguria e Lombardia.



Le immagini sono utilizzabili con diverse tipologie di licenze adatte ad ogni tipo di utilizzo. Un tipo di licenza, offerta in esclusiva è quella “Educational”, riservata all’utilizzo nell’ambiente scolastico, particolarmente utile con le nuove metodologie di scuola a distanza.



MyVideoimage.com è dedicato ai professionisti della grafica, del web e del video, ma anche gli utilizzatori saltuari possono avvantaggiarsi delle risorse, acquistabili singolarmente senza sottostare a complicati piani tariffari, proposti dai tradizionali portali di immagini stock.



Ciò che distingue le risorse disponibili è la qualità tecnica dei file che non hanno quasi subito ritocchi. Sarà il fruitore finale a scegliere di utilizzare l’immagine al naturale oppure ad adattare tonalità e nitidezza al proprio progetto creativo. In particolare i video con risoluzione 4k sono disponibili con profili tonali cinematografici, tali da poter essere utilizzati in tutti i settori, dal web al cinema sino al broadcast.



Paolo Grassi

Varese, 12 gennaio 2021

