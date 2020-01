Una nuova camminata culturale

“Cristiani, ebrei ed ortodossi: Ascoli ecumenica”

ASCOLI –Domenica 19 gennaio è in programma la prima camminata culturale del 2020 organizzata dall’Unione Sportiva Acli Marche nell’ambito del progetto “Sport senza età”.

Si tratta “Cristiani, ebrei ed ortodossi: Ascoli ecumenica” che prenderà il via alle 10 da Piazza Arringo

“Cristiani, ebrei ed ortodossi: Ascoli ecumenica” rientra nel progetto “Sport senza età” che è organizzato dall’Unione Sportiva Acli Marche, col patrocinio dell’amministrazione comunale di Ascoli Piceno, col sostegno dell’Asur Marche, della Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno e della Chiesa valdese – Fondi otto per mille.

La partecipazione all’evento è gratuita, basta presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima del via per la registrazione dei dati anagrafici.

Le finalità della manifestazione sono quelle di promuovere l’attività fisica e far conoscere i luoghi della città legati all’ecumenismo, in particolare a quelli della religione cristiana, ebraica ed ortodossa grazie alla presenza della guida turistica abilitata Valentina Carradori.

Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche oppure inviare un messaggio al numero 3442229927.