Una nuova cartolina di Caggiulino Lucanum alla scoperta delle Dolomiti Lucane

Uno scorcio della stupenda Pietrapertosa, il borgo più alto della lucania

Dopo aver lanciato le carte da gioco francesi in chiave "lucana" insieme al Comitato Regionale delle Pro Loco Unpli della Basilicata, ecco arrivare una nuova cartolina di valorizzazione territoriale di Caggiulino Lucanum, realizzata dall'informatico materano Emanuele Andrisani e dall'artista ferrandinese Alessandro D'Alcantara all'interno del progetto innovativo di valorizzazione territoriale "Lucanum - il Gioco della Basilicata" della PMI innovativa iInformatica Srls.

La cartolina di oggi riguarda Pietrapertosa, comune della provincia di Potenza, emblema insieme a Castelmezzano delle Piccole Dolomiti Lucane. Caggiulino ci mostra un magnifico scorcio di Pietrapertosa, il borgo più alto della lucania, completamente incastonato nella roccia.

Inoltre, ci informa che a Pietrapertosa sorge un importante castello normanno-svevo che domina la valle del Basento. Concludendo la narrazione, Caggiulino ci invita a visitare Pietrapertosa e l'attrattore turistico del Volo dell'Angelo che consente di sorvolare un panorama unico fra i comuni di Castelmezzano e Pietrapertosa.

Un piccolo video animato che mira a lanciare un ulteriore messaggio di fiducia e valorizzazione del bellissimo territorio lucano, in questo periodo di nuova emergenza Covid-19.

Come per i cartoon anche per le cartoline la voce di Caggiulino è dello storico Demetrio Cavara.

L'iniziativa della PMI innovativa iInformatica Srls (rappresentata da Vito Santarcangelo) è patrocinata dal comitato regionale delle Pro Loco Unpli della Basilicata rappresentato da Rocco Franciosa. In questi giorni è stato, inoltre, avviato sulla pagina facebook Lucanum un contest fotografico #resilienza, che consentirà alla foto vincitrice più votata di aggiudicarsi un mazzo delle nuove carte lucanum.

Per poter partecipare è necessario, entro la mezzanotte di venerdì 6 novembre, caricare come commento al post facebook del contest una propria fotografia di un ponte o di una galleria della Basilicata, quali emblemi ingegneristici del saper affrontare e superare gli ostacoli. Un messaggio di grinta per guardare in modo fiducioso al superamento di questa nuova fase di emergenza sanitaria.

Il tutto quale ulteriore conferma dell'impegno nella responsabilità sociale d'impresa della iInformatica tramite le iniziative Sicanium e Lucanum per supportare il settore turistico del mezzogiorno in forte difficoltà durante il 2020.



Link al sito della PMI innovativa iInformatica

https://www.iinformatica.it



Link alla cartolina animata su Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=VHaJwC4ph5E