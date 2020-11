Una nuova linea di prodotti su Caffè Store Italia

Il noto e-commerce di cialde e capsule mette sul mercato una nuova linea di prodotti.

Grandi novità in casa Caffè Store Italia, negozio online di cialde e capsule che da anni propone le migliori marche di caffè, orzo e tutti i tipi di bevande compatibili con i sistemi più diffusi. Nell’ampio store online ora è possibile acquistare anche i prodotti per distributori automatici.



Non bastasse l’ampia scelta di capsule e cialde già disponibile, Caffè Store Italia ha recentemente creato la nuova linea di articoli destinati alle macchinette distributrici, generalmente presenti negli ambienti pubblici e all’interno degli uffici.



Forte dell’esperienza maturata in anni di attività, Caffè Store Italia ha deciso di mettere a disposizione nel proprio e-commerce bicchieri bianchi e trasparenti, palette e alcuni prodotti solubili in genere richiesti: cioccolato, latte e ginseng. I costi di questi prodotti, come è nella tradizione di questo e-commerce, sono assolutamente concorrenziali.



Continua, così, la vendita online per questo distributore affermato nel mercato umbro e italiano in generale. Le cialde e capsule disponibili su Caffè Store Italia sono da sempre delle migliori aziende produttrici italiane. Tra queste spicca l’immancabile Caffè Borbone e altri marchi che hanno una grande richiesta sul mercato: Lollo Caffè, Covim, Saccaria e altri ancora.