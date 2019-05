Una nuova opportunità per le Agenzie Formative della Sardegna promuovere Corsi di Formazione su SardiniaFormazione.it

Una nuova opportunità per la formazione in Sardegna. Se sei una Agenzia Formativa, un Docente, un Esperto di qualsiasi materia e desideri pubblicare i tuoi eventi formativi: corsi, master, workshop, seminari, convegni… Facile : Registrati e diventa nostro Partner!

Registrati e diventa Partner di SardiniaFormazione il primo Marketplace della Formazione Made in Sardinia .



Pubblicare tutti i corsi che vuoi su SardiniaFormazione è semplice, veloce e comodo: In ogni passaggio della pubblicazione sarai sempre guidato.



• Crea la scheda di vendita del Tuo Corso

• Compila tutti i campi, inserisci il prezzo IVA inclusa

• Pubblica e comincia a venderlo



Tieni sempre aggiornati i tuoi corsi, scrivi tutti i dettagli nei tuoi annunci, informa il tuo potenziale allievo: Inizierai subito a ricevere maggiore visibilità in tutta l’Isola e vendite aggiuntive !



Vendite Aggiuntive e Maggiore Visibilità ad un costo piccolissimo



La pubblicazione di tutti i corsi ed eventi formativi che vorrai è gratuita, SardiniaFormazione tratterrà un piccolo fee di contributo del 10% solo sui corsi venduti attraverso il nostro portale, che investiremo in pubblicità per acquisire ancora maggiore visibilità in tutta la Sardegna!



Come iscriversi



Iscriversi a SardiniaFormazione è semplice e veloce: Compila il form di registrazione e ottieni l’attivazione, previa specifica autorizzazione, così potrai da subito utilizzare il tuo account e inserire i tuoi corsi di formazione pronti per essere promossi e venduti sul nostro e-commerce.



Sei una Agenzia Formativa?



Diventa Partner di SardiniaFormazione per poter promuovere il tuo Evento Formativo. Avrai la possibilità di riempire le tue aule acquisendo maggiore visibilità e vendite aggiuntive, potrai pubblicare e promuovere i tuoi corsi e di personalizzare la tua strategia di comunicazione per distinguere la Tua Agenzia Formativa



. Dai ai tuoi corsi la visibilità che meritano, acquisisci nuovi discenti, realizza vendite aggiuntive.



Sei un Formatore, un Docente, un Esperto?



Metti in luce le Tue conoscenze e trasferisci il Tuo Know How, SardiniaFormazione potrebbe diventare la Tua piattaforma per la promozione e la vendita del tuo Corso, del Tuo Work Shop…



Dai un’opportunità in più alle tue competenze di insegnamento.



