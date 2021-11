Una semplice assicurazione sulla vita non ti soddisfa più?

Prendere in considerazione una polizza temporanea caso morte potrebbe essere la soluzione cercata

Padova 23 novembre 2021 - A Napoli si dice "Ogni Scarrafone è Bell' 'a Mamma Soja" e penso ci sia poco da aggiungere a quello che è considerato sicuramente anche in Veneto e in generale in Italia un vero amore materno/paterno, un amore senza condizioni capace di ignorare qualsiasi difetto.

In generale in Italia è oggi ancora questo il rapporto dei genitori con i figli.



Si è disposti a fare sacrifici, una vita in tono minore per riuscire a garantire loro un futuro più roseo.



In generale è sempre più complesso riuscire a raggiungere questo obiettivo, sono lontani gli anni ruggenti del dopoguerra e gli imprevisti sono all'ordine del giorno.



Inoltre siamo sempre meno avvezzi a ragionare (investire) nel medio-lungo termine, la quotidianità sembra l'unico obiettivo.

Eppure esistono strumenti in grado di garantirci il raggiungimento di traguardi a medio lungo termine, con piccoli investimenti mensili, senza futuri patemi.



Perché continuare a porsi domande del tipo come riuscire a pagare l'università a mio figlio. Facendo gli scongiuri una polizza temporanea caso morte è da considerarsi un prodotto adeguato, innovativo, semplice e trasparente. MA Assicurazioni, in qualità di intermediario monomandatario di Sara Assicurazione e Sara Vita, con clienti in Veneto e in tutta Italia, lo propone da diversi anni con grande interesse e soddisfazione dei clienti.



Non si tratta di una classica assicurazione sulla vita. Certo la famiglia ha una garanzia in caso di dipartita prematura ma se il contraente riuscirà a restare con la sua famiglia il più possibile i premi pagati si trasformeranno in capitale accantonato alla fine della durata del contratto prescelta (decennale, quindicennale, ventennale o trentennale).

Inoltre alla classica copertura assicurativa viene abbinato un piano di risparmi in grado di garantire la garanzia del capitale.



In generale spesso non si pensa che si potrebbe lasciare in eredità "un mutuo da pagare" (ad esempio quello sulla casa).

È sempre bene informarsi, avere un consulente assicurativo di fiducia come potrete trovare in MA Assicurazioni (monomandatario Sara Assicurazioni spa).



Come si diceva una volta ed ancora di più oggi: una telefonata non costa nulla.



