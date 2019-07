Unbound London: CargUp sfida ancora il mercato estero presentando la sua “business idea”

Il festival londinese dell’innovazione digitale ha visto la partecipazione di CargUp tra le dieci startup e imprese innovative della delegazione pugliese.

GRAVINA IN PUGLIA, 19 luglio 2019 - Dal 17 al 18 luglio, CargUp è approdata nella capitale del Regno Unito per partecipare alla business convention internazionale - “Unbound London” - dedicata alle startup attive nel settore digital e hi-tech.



Selezionata dalla Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana per il Regno Unito (ICCIUK), e con il supporto di Puglia Sviluppo S.p.A, CargUp è nella delegazione delle 10 startup pugliesi che hanno presentato la propria iniziativa alla presenza di 5.000 partecipanti tra imprenditori, investitori, corporate & brand executives e media influencer.



Nel corso dell’importante manifestazione, CargUp ha presentato il suo market-network che digitalizza il processo di spedizione delle merci e agevola la collaborazione tra mittenti, spedizionieri, trasportatori e destinatari. L’ecosistema CargUp comprende servizi e tecnologie molto apprezzate dagli operatori. La piattaforma, che opera in cloud ed è corredata da app mobile (android e IOS), consente di automatizzare e snellire i processi di spedizione e trasporto delle merci, abbattendo i costi e accorciando i tempi di processo con vantaggi per l’intera filiera. CargUp è il network dei professionisti qualificati che operano nel trasporto su gomma.



«CargUp – ha sottolineato il Ceo, Enzo Tucci – è un’azienda innovativa sviluppatasi nel vivace tessuto dell'economia pugliese e nel quale stanno nascendo numerose startup innovative di successo. Approdare sui mercati esteri richiede impegno, determinazione e importanti risorse. Ci stiamo adoperando con abnegazione per presentare la nostra iniziativa a investitori provenienti da tutto il mondo. Abbiamo mosso i primi passi con la partecipazione all’evento “EcoMotion StartUp Exhibition” a Tel Aviv 2018, per poi accettare l’invito a Berlino dal governo tedesco in occasione della “Giornata dell’Innovazione”. In seguito, siamo stati selezionati dall’ICE per partecipare prima allo “StartUp Village” di Mosca e subito dopo al “Transport Logistic” di Monaco di Baviera. Pochi giorni fa, Dwight Leone, co-founder, è volato in California in “Plug and Play”, acceleratore della Silicon Valley che supporta lo sviluppo di startup innovative talentuose.

In questi due giorni - chiosa il CEO - la nostra presenza all’ “Unbound London” ci ha permesso di avviare dialoghi con possibili partner in UK e per noi il Regno Unito rappresenta un mercato estremamente importante. Con CargUp, siamo convinti di poter attrarre investimenti sul territorio pugliese e realizzare proficue partnership con operatori industriali e finanziari italiani e stranieri».



Digilog è una Tech Company esperta di Digital Transformation nell’ambito della logistica e dei trasporti. Ha creato CargUp, piattaforma web e mobile, che permette l’incontro in tempo reale tra domanda e offerta di trasporto su gomma, abbattendo i costi aziendali e accorciando, grazie al digitale, i tempi di gestione dell’intera filiera. Con CargUp è nata la comunità digitale dei migliori professionisti del trasporto in ambito europeo.