Università Europea di Roma: il futuro delle Università tra nuovi spazi culturali, ricerca e valori umanistici. Al via la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico 2021/2022

Interverranno come relatori il Magnifico Rettore Prof. Padre Pedro Barrajón Muñoz, L.C.; il Prof. Paolo Miccoli, Professore emerito di Chirurgia dell’Università di Pisa e la Professoressa Emanuela Delbufalo, Coordinatrice del corso di Laurea Triennale in Economia e Gestione Aziendale e Ordinario di Economia e Gestione delle imprese in UER

Giovedì 24 febbraio 2022, ore 11:00, si terrà in diretta streaming sul canale YouTube dell’Università Europea di Roma la cerimonia di inaugurazione del nuovo Anno Accademico 2021/2022.

Ad aprire l’evento, in collegamento dall’Auditorium Giovanni Paolo II, la relazione annuale del Magnifico Rettore Prof. Padre Pedro Barrajón Muñoz, L.C. dal titolo: ‘Il contributo delle Università allo sviluppo della società’. Seguiranno gli interventi del Professore emerito di Chirurgia dell’Università di Pisa, Prof. Paolo Miccoli e della Professoressa Emanuela Delbufalo, Coordinatrice del corso di Laurea Triennale in Economia e Gestione Aziendale e Ordinario di Economia e Gestione delle imprese in UER.



Un’inaugurazione online pensata per essere accessibile a tutti e per permettere agli studenti di non perdere questo importante momento di confronto; un momento realizzato per innescare un dialogo critico e globale verso un tema sempre più centrale per le future generazioni: ‘Il contributo delle Università allo sviluppo della società’. “Le università sono chiamate, oggi più che mai, a fare una sintesi armonica del contributo specifico della scienza e della tecnica allo sviluppo delle società, con i valori umanistici veicolati dalla cultura classica occidentale. Da qui il bisogno urgente della creazione di centri di pensiero che affianchino lo sviluppo tecnico e che vadano nella direzione di uno sviluppo umano integrale. Le università, in questo contesto preciso di ricostruzione e rigenerazione dopo la grave crisi sanitaria, si presentano come poli di creatività, di incontro e scambio delle idee, di innovazione, di promozione dei veri valori, di una visione della conoscenza che possa mettere in dialogo il sapere tecnico scientifico con il sapere più riflessivo, la scientia con la sapientia”. Queste le parole del Magnifico Rettore Padre Pedro Barrajòn L.C., nella sua prolusione.



La visione innovativa targata UER risiede nel modo in cui l’Ateneo romano si rapporta verso il futuro: considerare l’istituzione universitaria una vera e propria fucina di creatività; un luogo in cui creare nuovi spazi culturali, nuovi paradigmi mentali nel segno dei valori umanistici. A rafforzare questo nuovo approccio del sistema universitario è la Prof.ssa Emanuela Delbufalo, che ha dichiarato: “Tutti noi abbiamo il privilegio di vedere tali propensioni “in movimento” ma anche la responsabilità di saperle correttamente interpretare, per costruire insieme un modello di sviluppo sostenibile ed equo. Procedendo per grandi semplificazioni, possiamo identificare tre sotto-insiemi di propensioni, sulle quali la pandemia ha acceso i riflettori: quella che riguarda la gestione del concetto di “tempo” e “spazio”; quella che riguarda la gestione delle risorse ed infine quella che riguarda il rapporto tra uomo e tecnologia.”

Alla fine della cerimonia di inaugurazione del nuovo Anno Accademico 2021/2022 avverrà la premiazione per ‘Menzione di merito’ dei migliori studenti UER.



Per seguire la diretta streaming sul canale YouTube della cerimonia di inaugurazione dell’Università Europea di Roma è sufficiente collegarsi al link: https://www.youtube.com



Per info: https://www.universitaeuropeadiroma.it



ph fonte ufficio stampa