Uomo di 78 anni investito mentre attraversava la strada

Le sue condizioni sono gravissime Il Codacons fa esposto in Procura e si costituisce quale parte offesa: inascoltati i nostri moniti sul limite cittadino a 30 km/h e sul sistema di frenata d'emergenza assistita

Cronaca Milano: All'alba di venerdì 6 agosto 2021 un uomo di 78 anni è stato violentemente travolto da un'auto mentre attraversava la strada: immediato l'intervento dei sanitari che lo hanno trasportato in Pronto soccorso in codice rosso.



L'uomo stava attraversando la strada in via Alserio (municipio 9) quando, per cause ancora da chiarire, è stato investito da un'auto. L'impatto con la vettura e la caduta a terra sono state violentissime, tanto che la chiamata disperata ha portato un'auto medica e un'ambulanza a intervenire a sirene spiegate in codice rosso.



Il problema è grave perché ripetuto nel tempo senza soluzione di continuità - spiega il Presidente del Codacons, Marco Donzelli - I dati sulle morti sono preoccupanti: nel 2018 sulle strade della Lombardia sono morte 140 persone, con un aumento del 33% sul 2017, in 123 incidenti, cresciuti del 24%. Nonostante queste premesse i nostri appelli sembrano caduti regolarmente nel vuoto: limite cittadino a 30 km / h e sistema di frenata assistita obbligatorio".



Per quanto descritto, l'associazione depositerà esposto alla Procura della Repubblica con costituzione di parte offesa.