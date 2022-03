Vacanza saltata causa Covid-19? L'Agenzia deve rimborsare interamente il costo del biglietto!

Lo ha stabilito il Tribunale di Lodi con la sentenza del 21 gennaio 2022 ravvisando un'impossibilità sopravvenuta della prestazione Codacons: "Non riesci ad ottenere il rimborso che ti spetta? Scrivi a info@codaconslombardia.t oppure chiama al N. 02/29419096, riceverai la giusta consulenza"

Cronaca Lombardia: un’altra sentenza a favore dei consumatori/viaggiatori. Si tratta della decisione presa dal Tribunale di Lodi che ha sancito il diritto per un consumatore di ottenere il rimborso del biglietto per una crociera nei Caraibi con soggiorno nell’isola, saltata a causa della chiusura degli ingressi nel Paese di destinazione.



Il Tribunale considera l’obbligazione estinta e di conseguenza il contratto si ritiene risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.



Codacons: “Un’altra conquista a favore dei consumatori.



Tutti coloro che non sono riusciti a ottenere il rimborso dovuto possono scrivere a info@codaconslombardia.it o telefonare al n. 02/29419096” al fine di ricevere la giusta consulenza”.



