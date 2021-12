Vacanza Yoga in Puglia: scopri dove andare

La Puglia, che sogno! Alzi la mano chi non considera questa regione, un paradiso. Mare cristallino, natura, cibo buonissimo, ospitalità da manuale e… i pugliesi, ospitali e calorosi. Ma poi la varietà di paesaggi, così differenti tra loro, e una miriade di proposte davvero per tutti i gusti e tutte le tasche. Se pratichi yoga è una delle mete da tenere assolutamente in considerazione. Questo articolo parla proprio di Vacanze Yoga Puglia: soggiorni e weekend, con una breve panoramica delle principali località, oltre a uno sguardo su cosa offre questa regione così speciale. Buona lettura, buon viaggio e… buonissime vacanze yoga Puglia!

Weekend e vacanze yoga Puglia, perché?

Se dovessimo fare un elenco del perché partecipare a vacanze yoga Puglia, probabilmente occuperemmo pagine e pagine di questo blog. Sono davvero tante le ragioni per andare in questa sorprendente regione, di certo tra le più amate d’Italia per soggiorni sia lunghi sia brevi. Vediamo le principali.



Vacanze yoga Puglia: tra mare ed entroterra

Lambita dal Mare Adriatico e del Mar Ionio, la Puglia conta più di 800 km di costa, lungo la quale si susseguono borghi marinari. Ci riferiamo, in particolare, a due zone pugliesi che richiamano turisti da ogni parte del mondo: il Salento e il Gargano. Ma la Puglia non è solo mare: se parteciperete a vacanze yoga Puglia, non potete non andare in avanscoperta del meraviglioso entroterra, costellato di borghi storici e delle cosiddette città bianche, ben sette in Puglia, dalla celebre Ostuni alla meno nota Locorotondo. E come non citare la campagna pugliese, con distese infinite di ulivi. Avvertirete una sensazione particolare, come a essere catapultati in un tempo senza tempo. E ne sarete meravigliosamente sorpresi. E la cucina? Viene l’acquolina solo a citarla. Dalle pietanze di mare a quelle di terra, in grado di accontentare tutti i palati, anche quelli più esigenti.



Weekend e vacanze yoga Puglia: le principali destinazioni

Ecco qui una breve panoramica delle principali destinazioni per weekend, soggiorni e vacanze yoga Puglia. Per una migliore “geolocalizzazione” le suddividiamo in province.



Bari

Iniziamo il nostro tour delle province pugliesi dal capoluogo della regione, Bari. Spesso sottovalutata e non considerata da chi frequenta la Puglia, è una città da vedere, anche solo per curiosare tra i vicoli stretti di Bari Vecchia, che profumano di tradizione (oltre che di buona cucina!). Da non perdere Il Castello Normammo-Svevo, in posizione strategica e caratterizzato da una struttura irregolare. E ancora, il lungomare Nazario Sauro, uno dei più belli d’Italia, soprattutto per via dei suoi caratteristici lampioni. E nei dintorni? La lista dei borghi e delle località da visitare è davvero molto lunga. Ne citiamo solo qualcuno: Alberobello coi suoi trulli, l’incantevole Polignano a Mare, l’imperdibile Foresta Mercadante, le suggestive Grotte di Castellana, Altamura per il suo pane e Giovinazzo per il suo fascino medievale.



Vacanze Yoga e benessere a Bari



Barletta-Andria-Trani

Continuiamo il nostro viaggio nelle località da visitare durante le vacanze yoga Puglia con la Provincia di Barletta-Andria-Trani, la più piccola e meno popolosa della Puglia. Questa zona è caratterizzata nell’entroterra dai rilievi delle Murge, mentre la costa è a tratti sabbiosa e a tratti rocciosa. Da non perdere le spiagge di Trani e Bisceglie, le suggestive saline di Margherita di Savoia e le tre città che danno il nome alla provincia. Barletta è stata riconosciuta “città d’arte” dalla Regione Puglia, ad Andria è situato il medievale Castel del Monte, e Trani è celebre anche per la sua cattedrale sul mare.



Brindisi

La provincia di Brindisi a sud presenta un paesaggio pianeggiante, mentre altrove imperano le colline. In tutta l’area si trovano numerose masserie, edifici rurali tipici, adibiti ad aziende agricole. Tra le mete più gettonate: Ostuni, celebre anche per le sue spiagge. Se ti trovi in zona, non puoi non visitare inoltre il Castello Alfonsino di Brindisi e il Parco Archeologico di Egnazia.



Foggia

Partiamo dal Parco Nazionale del Gargano, nell’area nord-orientale della provincia di Foggia, notissimo per le sue acque e la sua costa. Tra i paesi da non perdere, i bellissimi Vieste, Peschici e Mattinata, con i loro meravigliosi centri storici. Per gli amanti del mare, ricordiamo la spiaggia di Vignanotica, la Baia delle Zagare e le isoleTrèmiti.



Lecce

Meravigliosa Lecce, vitale, vivace, colma di storia. Il centro storico è tutto stupendo, ideale per girovagare senza meta e approdare in uno dei numerosi ristoranti e locali molto accoglienti. Nella sua provincia, è il Salento a farla da padrone: il suo mare cristallino, le sue calette, le sue spiagge, la sua natura. Tra i borghi, da visitare Gallipoli e Otranto ma anche tanti altri paesini sparsi sulla costa leccese. Se hai voglia di vedere qualcosa di unico e particolarmente suggestivo, non perderti la cava di bauxite nei pressi di Otranto.



Taranto

Partiamo proprio da Taranto, dal suo Castello Aragonese e dal centro storico. La provincia abbraccia il Salento settentrionale, procediamo quindi con le diverse località balneari, da Maruggio a Manduria, dalle diverse baie e spiagge molto note in questa porzione di Puglia. Nell’entroterra, segnaliamo Martina Franca e la Valle d’Itria, a cavallo tra la città metropolitana di Bari e le province di Brindisi e di Taranto. Praticare yoga con gli occhi posati sull’orizzonte – verde o blu a seconda di dove ci si trovi – è fonte di emozioni incredibili.