Vacanze di primavera in Italia con IH collection

Riparte l’offerta dei Resort con iH Hotels Group, dalla montagna al mare la possibilità di scegliere la vacanza desiderata per ogni tipo di esigenza.

iH Hotels Group si prepara a riaprire i Resort nelle più belle regioni e località balneari Italiane. Con l’arrivo della primavera e con l’occasione dei giorni di festa che regala il mese di Aprile, a cominciare dalla Pasqua fino ad inizio Maggio, la voglia di tornare a viaggiare e fare un lungo break si fa sentire.



I cinque Resort del gruppo alberghiero italiano si trovano dislocati lungo la penisola, da nord a sud, per soddisfare ogni tipo di vacanza: per chi ama la montagna la struttura situata a Courmayeur, in Val D’Aosta, è una piacevole scelta sia d’inverno che d’estate. All’iH Hotels Mont Blanc Resort si ha la possibilità di trascorrere un soggiorno in compagnia della famiglia, degli amici o della persona cara in un ambiente raffinato e dotato di ogni confort.



Chi preferisce i paesaggi naturali come le colline della Maremma, l’iH Hotels Pian dei Mucini Resort situato nel cuore della Toscana, a poca distanza da Massa Marittima in provincia di Grosseto, è l’ideale sia per chi vuole godersi il relax, sia per gli sportivi e per chi desidera visitare i più bei borghi d’Italia. È il punto di partenza per visitare la zona della Culla del Rinascimento e tutte le sue opere, scoprire percorsi naturali a piedi, fare gite in mountain bike accompagnati dai professionisti, o tour in moto attraversando le verdi colline toscane. Il tutto accompagnato dal buon cibo e la possibilità di degustare i prodotti dei famosi vigneti.



Gli amanti del mare invece possono scegliere tra Puglia, Sicilia e Sardegna con resort adatti sia a coppie che famiglie con bambini. A Monopoli, ad esempio, nel cuore della Valle d’Itria tra i famosi trulli e il bellissimo mare della costa adriatica pugliese, si trova l’iH Hotels Porto Giardino Resort che offre la possibilità di soggiornare in graziosi e moderni appartamenti e di godere del divertimento offerto ogni anno dall’animazione estiva. I campi sportivi polivalenti, il Ristorante e la nuovissima Spa rendono il resort davvero unico.

Nelle due isole maggiori invece si trovano altri due resort: a Villasimius in Sardegna a pochi passi dal mare turchese e dalle inconfondibili rocce granitiche si trova l’iH Hotels Le Zagare Resort; mentre l’iH Hotels Agrigento Kaos resort si sviluppa in un’antica villa nobiliare con una indimenticabile veduta sul mar Mediterraneo a poca distanza dalle principali attrazioni turistiche e località balneari e culturali come la casa di Luigi Pirandello, la Scala dei Turchi



Con la bella stagione ci si ricarica e riparte la voglia di gite fuori porta e weekend alternativi. Anche per tutti coloro che vogliono concedersi una romantica fuga o qualche giorno per visitare le principali città d’arte, la possibilità di scegliere tra i City Hotel targati iH Group da Milano a Bari passando per Padova, Bologna, Firenze, Roma e Bari.



iH Hotels Group è tra le prime 20 catene alberghiere in Italia, si distingue per la presenza capillare nelle più importanti città e più belle regioni italiane con strutture adatte ad ogni tipo di esigenza: dai City Hotels, Resort, Studios agli Exclusive Hotels.