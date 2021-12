Vacanze Meditazione e Yoga: dove andare?

Senti che il tuo livello di stress è ai massimi storici e continui a ripeterti che è giunto il momento di staccare un po’? Quello che ti ci vuole solo le vacanze, sì, ma vacanze meditazione e yoga. Non sai da che parte iniziare per organizzarti? Sei nel posto giusto. In questo articolo ti diamo consigli e suggerimenti su dove andare per trascorrere vacanze meditazione e yoga al top! Buona lettura e buona preparazione della valigia… Si parte! PS: Non dimenticarti il tappetino!

Qual è la differenza tra yoga e meditazione?

Se pratichi yoga da tempo, già sai quanto sia importante la meditazione nella pratica yoga. Se invece sei nuovo di questo mondo è possibile che tu ti stia chiedendo qual è la differenza tra yoga e meditazione. Cerchiamo di spiegartelo brevemente.



Iniziamo col dire che lo yoga integra in sé la meditazione; quest’ultima è considerata infatti il settimo ramo dello yoga, Dhyana in sanscrito. Lo yoga si pone l’obiettivo di riportare in equilibrio corpo, mente e spirito, mentre meditare significa abituare la mente a concentrarsi su un determinato oggetto (che in genere è il respiro) e imparare a lasciare andare i milli pensieri che si affastellano dentro di noi. Il tutto in modo non giudicante.



Durante le vacanze meditazione e yoga, chiaramente, si ha la possibilità di sperimentare entrambe le attività e di regalarsi momenti di sano benessere psicofisico.



Come si pratica la meditazione yoga?

Prima di procedere con le destinazioni per vacanze meditazione e yoga, focalizziamo l’attenzione sulla meditazione yoga. Di cosa si tratta? Come già accennato, è parte integrante dello yoga ed è un momento della pratica in cui ci si allena – passateci il termine improprio – a padroneggiare la mente.



Lo si fa concentrandosi sulla respirazione. Il respiro diventa l’oggetto della concentrazione, e ciò consente di imparare a stare totalmente nel presente e ad allontanare il rimuginio.



Tutti gli stili yoga considerano la meditazione una delle colonne portanti della pratica, proprio perché la meditazione – così come lo yoga – porta a una maggiore consapevolezza di sé e induce a vivere con attenzione e pienezza il presente. Con il corpo e con la mente. Si è lì, non altrove.



Vacanze meditazione e yoga: dove andare per meditare?

Domanda difficile, questa. Più avanti, quando tratteremo delle principali destinazioni per vacanze meditazione e yoga, vedremo che in realtà ogni meta può trasformarsi in luogo di meditazione. Di certo, la condizione da cui non si può prescindere è il silenzio. Meditare in un luogo chiassoso – ca va sans dire – non aiuta a mettersi in connessione con sé stessi.



Aggiungiamo inoltre che un luogo immerso nella natura – che sia mare, montagna o campagna – rappresenta senz’altro un viatico importante per meditare: l’ambiente naturale, in ogni stagione, permette di raggiungere un maggiore benessere.



Poi se la destinazione scelta ha anche una storia intrisa di spiritualità, le vacanze meditazione e yoga diventano occasione per fare un interessante cammino dentro sé stessi in un luogo che, prima di noi, ha accolto altre persone in cerca di consapevolezza e armonia.



Dove meditare?

Al di là del luogo in sé, ci sono modalità di viaggio che permettono a chiunque di meditare, anche a chi non lo ha mai fatto prima.



Eccole ricapitolate qui:



viaggi yoga, durante i quali non mancano pratiche di meditazione;

viaggi meditazione, finalizzati esclusivamente a meditare;

turismo yoga, una tiplogia di turismo orientata alla pratica yoga;

weekend di meditazione e yoga, soggiorni brevi durante i quali si sperimentano entrambe le pratiche;

ritiri e vacanze meditazione e yoga, soggiorni in cui si ha del tempo per praticare e del tempo per fare altre attività legate al territorio.

Come scegliere al meglio vacanze meditazione e yoga

Prima di prenotare vacanze meditazione e yoga, ti ricordiamo di fare attenzione ad alcuni aspetti. Eccoli:



la località, sceglila in base ai tuoi interessi, per poter abbinare la meditazione e lo yoga a ciò che realmente ti piace fare;

l’insegnante, è importante scegliere ritiri meditazione e yoga organizzati da insegnanti che stimi, di cui ti piace il metodo;

la tipologia di alloggio, anche in questo caso, scegli una proposta che corrisponda alle tue aspettative;

il prezzo, che deve essere congruo, in relazione all’offerta;

la competenza dell’insegnante in materia sia di meditazione che di yoga, è fondamentale affidarsi a persone esperte, che ne conoscano bene i principi.

Vacanze meditazione e yoga: destinazioni in Italia

Dove andare per ritrovare sé stessi in Italia? Le risposte sono molteplici: ogni regione italiana ha delle peculiarità in grado di accogliere al meglio vacanze meditazione e yoga. Qui di seguito ne vediamo alcune.



Pratica meditazione per le vacanze estive

In estate si hanno davvero mille possibilità in Italia per organizzare vacanze meditazione e yoga: si va dalle regioni bagnate dal mare – in primis Sardegna, Sicilia, Puglia, Toscana e Liguria – a quelle in montagna – Trentino Alto Adige, Val d’Aostra e Veneto ai primi posti – fino alla campagna a perdita d’occhio – Toscana e Umbria sono le regioni predilette.



Vacanze meditazione e yoga in Toscana

La Toscana rientra nei primi posti in assoluto nella lista per le vacanze meditazione e yoga. La sua campagna a perdita d’occhio, la natura selvaggia, il mare, sono tutti elementi che aiutano a praticare sia yoga che meditazione in un ambiente che accoglie e fa emergere la voglia di ritrovare sé stessi.



Vacanze relax e meditazione

Oltre alla Toscana, ci sono regioni vocate alla spiritualità, come l’Umbria, terra “mistica” per eccellenza, e le Marche. Entrambe pullulano di centri di yoga e meditazione, eremi e interi complessi oggi trasformati in strutture dedicate a queste attività.



Meditazione e yoga in Alto Adige

Nella top list delle vacanze per meditare non manca l’Alto Adige: i suoi panorami mozzafiato, i suoi angoli di silenzio dove solo il suono della natura è percepibile all’orecchio umano, sono l’ideale per la pratica meditativa.



Vacanze meditazione e yoga: posti nel mondo

Ci sono centiania di posti nel mondo ideali per vacanze meditazione e yoga, elencarli tutti in un articolo è davvero impossibile. Qui ti ricordiamo giusto i principali:



India, dove è nato lo yoga, ogni suo angolo è colmo di spiritualità;

Giappone, nei templi delle principali città e in paesini lontani dal caos, è ideale soprattuto per chi pratica meditazione zen;

Tibet, la patria della meditazione buddista;

Cammino di Santiago di Compostela in Spagna, per chi vuole sperimentare la meditazione camminata.



Vacanze meditazione e yoga: 8 mete imperdibili

Dopo aver visto insieme le destinazioni ideali per vacanze meditazione e yoga, qui trovi 8 mete imperdibili:



la zona di Assisi, in Umbria, presenta un’ampia offerta di strutture e centri dove si può praticare meditazione e yoga;

la Val d’Orcia e la Maremma, In Toscana, grazie alle dolci colline la prima e alla natura selvaggia la seconda, contano diverse località in cui si trovano centri di meditazione, strutture alberghere con zone dedicate e campeggi che offrono un ricco programma di corsi ad hoc;

la Val di Non in Trentino è l’ideale per chi vuole unire la meditazione a escursioni alla ricerca di luoghi mistici;

la zona intorno a Merano, in Alto Adige, si presta particolarmente per vacanze meditazione e yoga: in città, inoltre, ci sono anche le terme, per chi vuole associare il benessere fisico al benessere spirituale e mentale;

la via Francigena è tra i cammini più noti d’Europa e d’Italia; lungo il percorso c’è davvero l’imbarazzo della scelta di località che hanno fatto del silenzio il proprio stile di vita;

nella campagna del Salento, in Puglia, fra maestosi ulivi secolari, ci sono diverse masserie che propongono corsi di meditazione e yoga o che mettono a disposizione spazi per maestri nazionali e internazionali:

anche la Sardegna è disseminata di luoghi “ad alta spiritualità”, se proprio dobbiamo indicare con precisione delle aree, diciamo il nuorese e la Barbagia, dove ci sono ancora molti angoli incontaminati, lontani dal turismo;

in Sicilia, nell’entroterra ragusano e a Filicudi, la più piccola delle isole Eolie, vengono organizzati weekend e vacanze meditazione e yoga.