Vacanze sportive in Italia: dove andare?

Lo sport è una delle tue passioni ma hai poco tempo per praticarlo? Un’idea ottimale è partecipare a vacanze sportive, viaggi in cui lo sport è il protagonista principale insieme alla scoperta del luogo. Inoltre, visto che ci occupiamo di yoga – e se stai leggendo questo articolo probabilmente sei interessato anche tu a questa meravigliosa disciplina – perché non abbinare lo sport alla pratica yoga? Se ti sembra una buona idea, qui puoi trovare idee e consigli per prendere parte o organizzare vacanze sportive in Italia. Allora, buona lettura, buona pratica e buono sport!

Perché lo yoga fa bene allo sport

Prima di addentrarci nei meandri delle vacanze sportive, vediamo perché è una buona idea abbinare lo sport allo yoga. E lo facciamo illustrando perché lo yoga fa bene allo sport. Innanzitutto per l’ottimo controllo della dinamica respiratoria che si impara praticando yoga, in grado di influire positivamente sulla pratica sportiva.



Ma lo yoga agisce anche a livello mentale ed emotivo. Per esempio la consapevolezza stimola la propriocezione, aiutando a mantenere una corretta postura durante la prestazione sportiva, in particolar modo della testa, del tronco e del bacino. Inoltre, potenzia la capacità di concentrazione e di controllo sulla mente, sviluppando la capacità di gestire l’emotività, e contribuisce a eliminare blocchi, ansie, paure.



Vacanze sportive: lasciati ispirare

Entriamo nel clou del tema, con una panoramica dettagliata di discipline per farti ispirare per le tue vacanze sportive.



Gli sport acquatici

Partiamo dagli sport da praticare in acqua, che sia di mare, di lago o di fiume.



Surf

Consiste nel “cavalcare” le onde utilizzando una tavola da surf. Se ami surfare e praticare yoga, perché non provi lo sup yoga, ossia lo yoga su una tavola da surf?



Immersioni

Un mondo a sé, quello delle immersioni. Per tutti coloro che amano immergersi in un’altra dimensione ed esplorare i mondi sommersi.



Sci nautico e wakeboard

Il primo è pensato per gli spiriti avventurosi: è infatti un’attività che fonde in sé lo sci e il surf. Il wakeboard, invece, è una sua variante e nasce dalla fusione tra lo sci nautico e lo snowboard.



Vela

Ideale per gli amanti sia del mare sia del lago. Se sei uno yogi un’alternativa interessante e indimenticabile da sperimentare è lo yoga in barca a vela.



Kayak

Un tipo di canoa originariamente utilizzata dagli Inuit. Si differenzia dalla canoa propriamente detta (canoa canadese) per l’uso di una pagaia a doppia pala, mentre la canoa canadese viene spinta e manovrata con l’uso della pagaia a pala singola.



Altre attività per le vacanze fitness

Preferisci avere i piedi per terra – o quasi? Ecco qui un’altra serie di idee per altre attività per vacanze sport.



Equitazione

La disciplina per chi ama i cavalli – meravigliose creature – e la natura. Oltre alle lezioni di equitazione in senso stretto, spesso i maneggi nelle località turistiche propongono anche passegguate nei boschi o sulla spiaggia. Un incanto di esperienza.



Beach volley

Adorato dagli amanti della vita da spiaggia e degli sport di gruppo. Si tratta di uno sport ormai molto diffuso in tutte le località balneari.



Golf

Sport di precisione spesso praticato in luoghi meravigliosi, immersi nella natura e nella quiete.



Tennis

Diffuso un po’ ovunque, praticabile in ogni destinazione e durante tutto l’arco dell’anno. È considerato uno sport completo e armonico: sono infatti richieste sia capacità fisiche (coordinazione, velocità e resistenza) sia mentali (buoni riflessi, tecnica, e intuito).



Tiro con l’arco

Disciplina di antiche origini. L’arco – la cui prima raffigurazione risale a un graffito di circa trentamila anni fa – è stato usato come strumento di difesa, ma anche come strumento di caccia, svago e di sport.



Bici o mountain bike

Tra le discipline più gettonate tra gli appassionati di vacanze sportive. C’è chi decide addirittura la destinazione proprio in base alla possibilità di andare in biciletta o in mountain bike.



Trekking

Il più diffuso è quello in montagna, ma in realtà ci sono tantissime forme di trekking, Denominatore comune è camminare lungo percorsi poco agevoli che tipicamente non possono essere percorsi con i mezzi di trasporto convenzionali.



Sci

Sinonimo di neve e di montagna, di natura e paesaggi sconfinati. Chiaramente, a parte rare eccezioni in alta quota, è uno sport prevalentemente invernale.



Vacanze sportive benessere con yoga e meditazione

Dopo aver visto perché lo yoga fa bene allo sport e aver illustrato una lunga serie di discipline per viaggi sportivi per tutti i gusti, ecco delle idee per abbinare alcuni sport allo yoga.



Yoga e trekking

Due discipline che vanno a braccetto, entrambe meditative e orientate alla consapevolezza di sé. Per saperne di più, vai all’articolo Yoga e Trekking: migliori destinazioni.



Yoga in barca a vela

Praticare yoga in barca a vela, come abbiamo scritto sopra, è una delle esperienze più intense per un praticante amante del mare: concentrarsi circondati dall’immensità del mare, è pura poesia. Pe saperne di più, ti consigliamo di leggere Yoga in barca a Vela: migliori destinazioni.



Yoga e mountaine bike

Un equilibrio ottimale: concentrazione e accelerazione, resstenza e velocità. Ti sembrano dimensioni inconciliabili? Prova per credere!



Yoga e triathlon

Devi essere un amante delle “sfide” con te stesso. Se fai bene i conti, infatti, abbinare lo yoga al triathlon significa praticare ben quattro disciline!



Yoga e sci

Un’esperienza simile allo yoga in barca al vela, solo che anziché essere circondati dal mare, si è immersi nella vastità delle piste innevate. Il senso di stupore è il medesimo.



Yoga e surf

Come detto sopra, per chi ama lo yoga e il surf, è da provare lo sup yoga. Un bel concentrato di adrenalina e meditazione.



Vacanze sportive: le principali destinazioni in Italia

Grazie alla sua morfologia, il territorio italiano si presta – in lungo e in largo – a essere fonte di innumerevoli idee per gli amanti dello sport in ogni stagione dell’anno. Ogni regione, a seconda delle sue peculiarità strutturali, si trasforma così in un carosello infinito di possibilità per qualsiasi disciplina sportiva all’aria aperta. Possibilità che diventano occasione arricchente anche durante una vacanza yoga.



Vacanze sportive al mare

Partiamo dal mare, meta prediletta di tutti gli sportivi che scelgono l’acqua come loro dimensione preferita. Tutte le regioni affacciate sulla costa – dalla Liguria alla Toscana, dall’Emilia Romagna alle Marche, fino alla Calabria e alle isole – danno la possibilità di essere vissute per praticare sia sport in spiaggia (come beach volley per esempio) sia sport acquatici. A tal proposito, ricordiamo che un’idea interessante è praticare yoga in barca a vela e sperimentare lo sup yoga.



Vacanze sportive in montagna

Continuiamo il nostro tour nei viaggi sport andando sui monti, da sempre sinonimo di attività sportive all’aria aperta durante tutto il corso dell’anno: in primavera, in estate e in autunno per escursioni e trekking; in inverno per tutti gli sport legati alla neve, sci in primis ma non solo. Anche per le vacanze sportive in montagna sono innumerevoli le regioni da annoverare, da quelle più nordiche come Val d’Aosta, Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto, fino all’Abruzzo, alla Calabria con la sua meravigliosa Sila e alla Sicilia con il suggestivo Etna.



Vuoi saperne di più? Nell’articolo Vacanze yoga sulla neve: idee, consigli e le migliori destinazioni in Italia abbiamo passato in rassegna le principali mete invernali.



Vacanze sportive sul lago e sul fiume

L’Italia conta ben 1.500 laghi, il che significa che chi ama il placido ambiente lacustre può trovare ispirazione per cimentarsi in diverse attività sportive, come windsurf, canoa e barca a vela. E i fiumi? Anch’essi sono un interessante teatro per lo sport. Ecco qualche esempio: canoa, kayak, canyoning, rafting, tubing.



Non hai ancora trovato la vacanza sportiva che fa per te?

Nessun problema, vedrai che la troverai. Ci sono tipologie di viaggi sport per tutte le esigenze: vacanze sportive organizzate, per chi non ha tempo di organizzare il viaggio ma ha voglia di partire; vacanze sportive per i single, pensate appositamente per chi vuole abbinare la vacanza alla possibilità di conoscere persone nuove; vacanze fitness benessere, che abbinano l’attività sportiva a momenti di puro relax e cura di sé.



C’è l’imbarazzo della scelta anche sulle destinazioni: luoghi in Italia, esperienze in Europa, offerte viaggio nel mondo, ecc.



Noi di Eventi Yoga possiamo aiutarti a scegliere tra innumerevoli proposte: consulta il catalogo degli eventi del nostro sito, la vacanza attiva che hai sempre desiderato ti sta aspettando!