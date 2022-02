Vacanze Yoga in Liguria: soggiorni e weekend

La Liguria è una di quelle regioni particolari, aspra ma ricchissima di paesaggi: la montagna e il mare, nella sua terra, diventano un tutt’uno e danno vita a panorami da cartolina. Grazie alla sua vicinanza con Milano e Torino, è meta non solo di soggiorni lunghi ma anche di weekend. Al nord rientra senz’altro tra le destinazioni più gettonate per l’organizzazione di ritiri yoga. Vuoi saperne di più? Ecco qui una panoramica sulle vacanze yoga in Liguria.

Weekend e vacanze yoga Liguria, perché?

Prima di andare a illustrare, una a una, le principali destinazioni per vacanze yoga Liguria, diamo un’occhiata veloce alle principali ragioni che spingono a visitare la Liguria, con le sue due riviere, di Levante e di Ponente.



Il primo pensiero, sopratutto per i cittadini milanesi e torinesi, va al mare, caratterizzato da acque cristalline e lambito sia da spiagge che da scogli. Ma la Liguria è anche e soprattutto altro. Partiamo dai suoi borghi abbarbicati sulle colline guardiane del mare, come le Cinque Terre, Patrimonio Mondiale dell’Umanità insieme a Porto Venere e alle isole del Golfo della Spezia, Palmaria, Tino e Tinetto, tra i paesaggi più caratteristici al mondo.



Dall’arte alle escursioni su suggestivi sentieri

Gli amanti dell’arte non possono non apprezzare Genova, un vero e proprio museo a cielo aperto. Cosa dire poi della cucina? Per non stuzzicare troppo gli appetiti ci limitiamo a nominare la focaccia, a cui è difficile resistere, e la tipica pasta fresca (dalle trenette alle troffie) con il pesto alla genovese, salsa a base di basilico, oggi celebre in tutto il mondo.



Infine, non possiamo non mettere in evidenza l’immensa varietà di attività che si possono svolgere in Liguria, proprio grazie alla sua particolare conformazione: prime tra tutte, le escursioni lungo suggestivi sentieri, dalle cui alture si ammirano le profondità del mare.



I motivi per partecipare a vacanze yoga Liguria:

la vicinanza con le grandi città di Milano e Torino;

la varietà di paesaggi: mare e montagna, borghi caratteristici e una città d’arte come Genova;

la possibilità di partecipare a differenti attività, da abbinare alla pratica yoga;

un’offerta ricettiva molto varia, da hotel a bed&breakfast, fino ad agriturismi nell’entroterra.

Weekend e vacanze yoga Liguria: le principali destinazioni

Ecco qui una breve panoramica delle principali destinazioni per weekend, soggiorni e vacanze yoga Liguria. Per una migliore “geolocalizzazione” le suddividiamo in province.



Genova

Iniziamo il nostro tour alla scoperta delle destinazioni per vacanze yoga Liguria con Genova, il capoluogo della regione. Città portuale affascinante, ricca di storia e storie, celebre anche per avere dato i natali a moltissimi artisti. I vicoli stretti del centro storico, il più ampio d’Europa, fanno da contrasto ai monumentali Palazzi dei Rolli, anch’essi Patrimonio dell’Umanità Unesco: oltre 40 palazzi rinascimentali e barocchi che nascondono eleganti giardini e interessanti collezioni d’arte. Da citare Nervi, quartiere della città con lunghe passeggiate lungo il mare, grandi parchi e ville ottocentesche. Per quanto riguarda le vacanze yoga Liguria, Genova può essere teatro principale del ritiro – come quelli che si svolgono in palazzi genovesi d’epoca – o come cornice culturale, con tappe che portano a conoscere la città.



Dal capoluogo, ecco un susseguirsi continuo di borghi: Recco, Camogli e la celebre Abbazia di San Fruttuoso, Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Chiavari e Lavagna. E ancora, Sestri Levante – dove praticare windsurf, vela, immersioni, canoa – conosciuta come la città “dei due mari”, per via delle due sue spiagge più note, la ghiaiosa Baia del Silenzio e la sabbiosa delle Favole. Da non dimenticare, Moneglia, con calette nascoste e sentieri verso Punta Rospo, particolarmente apprezzata da chi pratica immersioni.



Imperia

Stretta tra il Mar Ligure e le Alpi Marittime, Imperia è il centro principale della Riviera Ligure di Ponente e della Riviera dei Fiori. Visitabile a piedi, consente di raggiungere agevolmente Sanremo e Bordighera, ed è ideale quindi per weekend e vacanze yoga Liguria di pochi giorni. Nell’entroterra sorgono borghi molto caratteristici, come Apricale e Bussana Vecchia, tutto in pietra e ripopolato di recente da artisti e artigiani.



La Spezia

Le coste di La Spezia, la seconda città più grande della Liguria, formano il Golfo dei Poeti, a cui si sono ispirati artisti e scrittori come Montale, Byron e molti altri. Abbiamo già citato le Cinque Terre, uno dei tratti più pittoreschi d’Italia, amato anche dagli appassionati di trekking e costituito da cinque piccoli borghi (Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso) collegati tra loro dal Sentiero Azzurro e dalla Via dei Santuari. Non s possono non menzionare, poi, Portovenere e Lerici. Partecipare a vacanze yoga Liguria sulla costa spezzina significa abbinare la pratica a una scorpacciata di bellezza!





Savona

La città non è quasi mai inclusa negli itinerari di viaggio, eppure si presta a essere visitata: da vedere la Fortezza del Priamar, il centro storico e la darsena. In provincia, invece, da non perdere: Alassio, con il suo centro storico e il muretto; le Grotte di Toirano, conosciute per la bellezza delle stalattiti e delle stalagmiti; le Grotte di Borgio Verezzi, con concrezioni calcaree che danno vita a un’atmosfera surreale; il monte Beigua e il suo parco naturalistico, meta ambita dagli amanti di montagna e dagli escursionisti.