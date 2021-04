Durissimo attacco del Washington Post, l'Italia vaccina le persone sbagliate

Italia ultima in Europa per vaccini somministrati agli over 70, pochissime le categorie a rischio vaccinate e continua la scia di morte Codacons: esposto in Procura della Repubblica contro tutti i governatori di regione che hanno consentito la vaccinazione in via prioritaria di soggetti non a rischio

Cronaca Lombardia: Durissimo attacco del Washington Post alla campagna vaccinale italiana, "L'Italia vaccina le persone sbagliate", paragonando quanto sta avvenendo in Italia con le varie campagne europee e non.



Durissime le accuse lanciate dal giornale americano, che mette sotto accusa le priorità con cui sono stati somministrati i vaccini disponibili in Italia, mettendo a confronto il numero di decessi su base giornaliera e settimanale, con quelli relativi ad altri Paesi Europei.



Un paragone che dimostra, chiaramente, quello che anche Codacons sta denunciando da mesi, ovvero il fatto che sia stata lasciata troppa libertà alle singole Regioni di procedere nell'ordine che preferivano, finendo così per vaccinare moltissimi soggetti di categorie sottoposte a rischi molto bassi di avere conseguenze gravi o mortali dal Covid-19.



"I risultati sono sotto gli occhi di tutti - denuncia il Presidente Marco Donzelli - in Italia la curva di mortalità si è abbassata, ma non come negli altri Paesi Europei; il confronto con la Gran Bretagna è impietoso, ma ora anche Francia, Germania e Spagna stanno ottenendo risultati migliori dei nostri. Tutto è dipeso dalle priorità, se si procede a vaccinare, per primi, soggetti di categorie che statisticamente hanno meno possibilità di avere conseguenze gravi o mortali dal Covid-19, il risultato purtroppo è quello attuale.



Per questo motivo presenteremo esposti alle Procure delle Repubbliche verso tutti i Governatori che con le loro politiche vaccinali hanno contribuito al decesso di decine e centinaia di persone".