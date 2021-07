Val di Fiemme-Trentino, un weekend internazionale cambia il concetto di wellness

La valle trentina circondata dalle Foreste dei Violini è il primo territorio che fa parte del Word Wellness Weekend. Dal 17 al 19 settembre 2021 attività ed eventi creeranno un “accordo” uomo-natura in sintonia con 120 Paesi.

Fiemme è la prima Valle a partecipare al Word Wellness Weekend (WWW), un evento internazionale che si svolge contemporaneamente in più di 120 Paesi del mondo nel terzo weekend di settembre, poco prima dell'Equinozio che è simbolo di armonia perché il giorno e la notte si equivalgono. Per questa rete internazionale il concetto di wellness abbraccia un concetto di benessere a 360 gradi. È un benessere sia fisico sia mentale: un equilibrio tra anima e corpo che trae energia anche dall’altruismo e dall’eco-sostenibilità.



La Val di Fiemme si estende fra le Foreste dei Violini, dove cresce l’abete di risonanza ricercato dai liutai di tutto il mondo, e fra le Dolomiti UNESCO del Trentino. Dalla primavera all’autunno Fiemme è un’immensa spa a cielo aperto che invita a rigenerarsi in armonia con la natura, anche grazie a una scelta fra 70 esperienze guidate che rimettono in movimento esplorando, osservando e meditando. A farne il luogo ideale come terra del benessere sociale, sono le numerose associazioni attive per la valle e promotrici di attività sportive e di azioni solidali.

Il progetto è stato illustrato durante una conferenza online da Paolo Gilmozzi e Giancarlo Cescatti, rispettivamente presidente e direttore dell’Azienda per il Turismo Val di Fiemme, con Riccardo Turri, Ceo della Starpool di Ziano di Fiemme, l’azienda creatrice di ecosistemi di benessere e promotrice del WWW in Val di Fiemme. In collegamento Jean Guy de Gabriac, fondatore del World Wellness Weekend, e Régis Boudon-Doris, ambasciatore in Italia del World Wellness Weekend.



“La Val di Fiemme può essere un’immensa spa - ha premesso il presidente ApT Val di Fiemme Paolo Gilmozzi - e il Word Wellness Weekend proporrà attività per tutti, messe in campo dall’ApT, dagli operatori turistici, dalle aziende e dall’associazionismo locale. L’idea nasce da un confronto con Riccardi Turri dove è sorta questa domanda: perché il wellness non può abbracciare un intero territorio?”.



“La domanda di benessere è in fortissima crescita - ha precisato Giancarlo Cescatti, direttore ApT Val di Fiemme - la Val di Fiemme è pronta a cogliere questa opportunità partecipando a questo weekend mondiale che qui sprigionerà il profumo balsamico degli abeti, fra cascate d’acqua purissima e incantevoli panorami dolomitici. Le attività che stiamo organizzando favoriranno anche il benessere dei bambini e delle famiglie, abbracciando immensi spazi di natura”.



“I simboli della Val di Fiemme sono gli abeti di risonanza - ha precisato il fondatore del World Wellness Weekend Jean Guy de Gabriac -; sono alberi che i liutai di tutto il mondo trasformano in strumenti musicali. È forte il messaggio trasversale dell’albero che diventa suono. La Val di Fiemme è il luogo ideale per creare un accordo uomo-natura. Questo pensiero unisce gli obiettivi di tutte le realtà che partecipano al WWW. L’idea di far nascere una comunità del wellness è nata cinque anni fa in Francia con l’intento di generare un wellness per più persone possibili che tenga anche presente quanta serenità possano generare la solidarietà e il movimento. Il benessere non è solo un lusso per pochi, deve coinvolgere turisti e residenti basandosi sui cinque pilastri: riposo, nutrizione, movimento, serenità e solidarietà”.



“È stato un grande piacere, e anche una responsabilità sociale, aver messo in contatto l’organizzazione del World Wellness Weekend con la nostra Val di Fiemme, per immaginare un progetto di benessere a tutto tondo da affrontare insieme - ha spiegato Riccardo Turri, Ceo Starpool -. In Starpool, stiamo lavorando da tempo per rendere il benessere più democratico, parte della quotidianità di quante più persone possibili. La democratizzazione dello stare bene non è fatta solo di prodotti, ma di numerosi elementi sinergici. La nostra valle, a livello imprenditoriale, ha delle eccellenze nel campo del viver sano. Oltre a essere un anfiteatro naturale dove ogni giorno va in scena lo spettacolo del benessere. Pensiamo anche solo ai nostri abeti, da cui nascono i migliori violini al mondo: cosa c’è di più armonico? Gli alberi qui sono ossigeno fisico e mentale per tutti gli abitanti, e anche per chi viene a visitarci. Siamo la terra del wellness, lo scenario ideale. La nostra valle ha l’eccezionale capacità di esprimere naturalmente un benessere quotidiano: di questo dobbiamo tutti essere orgogliosi. Credo che il World Wellness Weekend possa essere un’occasione straordinaria per mettere in moto un processo di valore, virtuoso e condiviso. Sono molto felice di portarmi a casa questa responsabilità e colgo l’occasione di questa conferenza per invitare il WWW a un collegamento in diretta dalla nostra valle con tutto il mondo che parteciperà al grande evento di settembre”.



“Questo progetto coinvolgerà la Val di Fiemme per tre anni - ha spiegato Régis Boudon-Doris, ambasciatore in Italia del World Wellness Weekend -. Sarà importante, dopo il lockdown, offrire una dimensione di benessere che va oltre la spa di lusso e che possa abbracciare il quotidiano. La nostra piattaforma online www.world-wellness-weekend.org/it/ pubblicherà in 16 lingue gli appuntamenti che coinvolgeranno in contemporanea 120 Paesi, fra questi troveremo anche gli eventi di questa vallata del Trentino”.



In attesa di scoprire gli appuntamenti dedicati al wellness che la Val di Fiemme sta organizzando per il weekend dal 17 al 19 settembre 2021, possiamo concederci un’esplorazione delle opportunità che già offre per rimettersi in movimento in un contesto naturalistico di pregio visitando il sito www.visitfiemme.it