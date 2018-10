Domenica 21 ottobre appuntamento pomeridiano

MONTEFIORE DELL’ASO - Domenica 21 ottobre nuovo appuntamento con il progetto “Valdaso tour”, iniziativa che nel periodo estivo ha coinvolto centinaia di persone di ogni età in una serie di percorsi naturalistici alla riscoperta delle radici storiche, artistiche ed enogastronomiche di borghi suggestivi e panoramici e che andrà avanti anche in questo periodo autunnale.

Il prossimo appuntamento è fissato per le ore 15 di domenica 21 ottobre in contrada San Giovanni a Montefiore dell’Aso, luogo dal quale partirà un camminata con destinazione il centro storico di Montefiore ed il museo dell’orologio dove avrà luogo una visita.

La manifestazione è promossa da U.S. Acli Marche, Asur Marche, ASD Dspin di Marina di Altidona, col supporto di Acli e Fap Acli di Fermo e dell’amministrazione comunale di Montefiore dell’Aso, visto che sarà proprio quest’ultimo comune la destinazione della camminata.

Nei mesi di luglio, agosto e settembre grazie all’iniziativa “Valdaso tour” è stato possibile promuovere stili di vita corretti, abbinando la promozione dell’attività fisica, la prevenzione della salute anche attraverso una corretta alimentazione e la conoscenza e la valorizzazione del territorio.

L’iniziativa è sostenuta dall’Asur Marche ai sensi della DGR 1118/2017 e dalla Susan G. Komen Onlus.

Per ulteriori informazioni sulla manifestazione si possono visitare la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche e il sito www.usaclimarche.com o si può contattare la referente progettuale ed “anima” dell’iniziativa Daniela al numero 3391084448.