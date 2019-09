Valdaso tour ha fatto di nuovo centro

Successo per l’iniziativa a Petritoli in occasione delle giornate europee del patrimonio e della Settimana europea della mobilità

PETRITOLI – In occasione delle Giornate europee del patrimonio e della Settimana euorpea della mobilità, si è svolta domenica 22 settembre la nona tappa del progetto “Valdaso tour”.



Un nutrito gruppo di persone, tra cui anche turisti provenienti da vari centri marchigiani, hanno approfittato per visitare Petritoli e Moregnano, effettuando dunque una semplice camminata che ha permesso da un lato di promuovere l’attività fisica e dall’altro di far conoscere meglio le ricchezze del territorio.



L’iniziativa è inserita all’interno del programma di attività del progetto dell’U.S. Acli Marche “Sport senza età”, viene realizzata con il contributo dell’Asur Marche, della Susan G. Komen Italia, di Coop Alleanza 3.0, dell’amministrazione comunale di Altidona, Petritoli, Moresco, Lapedona, Montefiore dell’Aso e Massignano, di Acli e Fap Acli Fermo.



L’organizzazione tecnica della manifestazione è stata affidata all’ASD DSpin e curata da Daniela Talamonti.