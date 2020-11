VALFRUTTA presenta le nuove Zuppe a Vapore

Valfrutta amplia la gamma dei piatti pronti con 3 zuppe 100% naturali, 100% vegetali e subito pronte

Subito pronte, 100% vegetali e 100% naturali, Le Zuppe a Vapore Valfrutta sono un concentrato di naturalità ed innovazione in grado di rispondere alle esigenze di consumo legate ai moderni stili alimentari ed adatto a tutti coloro che prediligono una alimentazione sana a base di ingredienti vegetali.



Le ricette sono sfiziose ed originali nelle quali

- la cottura al vapore esalta la bontà e la genuinità delle verdure,

- ingredienti ed erbe aromatiche particolari arricchiscono di sapore e connotano ogni singola referenza seguendo i trend culinari del momento,

- l’olio extravergine d’oliva completa ed armonizza delicatamente gli ingredienti.



Dopo il lancio nel 2018 dei Pronti al Vapore, le nuove Zuppe a Vapore caratterizzano la volontà di Valfrutta di concentrarsi su un’area di naturalità, modernità, gusto e servizio rivolgendosi ad un target giovane, dinamico e che ha poco tempo da dedicare ai fornelli, proponendosi di diventare un punto di riferimento nello scaffale dei “piatti pronti”, per tutti coloro che ricercano una alimentazione sana e naturale.



Gamma e confezioni.

Le Zuppe a Vapore Valfrutta sono disponibili nelle 3 varianti:

- Zuppa Toscana ai funghi e castagne, dove un’armonia di fagioli incontra preziosi ingredienti quali funghi e castagne. E’ la versione impreziosita di un classico della gastronomia italiana.

- Zuppa Rustica con borlotti, tondini e cime di rapa che conferiscono una nota ricca di gusto.

- Zuppa Delicata una ricetta sapientemente equilibrata dalla soia edamame e dal riso integrale, impreziosita da morbidi cubetti di zucca, pomodoro e piselli.



Consigli di preparazione:

In pentola: versare il contenuto della busta in una pentola e scaldare per 2-3 minuti.

Al microonde: tagliare la busta lungo il bordo superiore e scaldare per 1 minuto alla massima potenza.



Le Zuppe a Vapore Valfrutta sono a scaffale da fine gennaio 2019 nei punti vendita della Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata.



Info su www.valfrutta.it