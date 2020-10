Vandemoortele lancia le novità per il canale foodservice: arrivano al bar le referenze Bio Banquet d’Or e i nuovi Donuts MY ORIGINALS

Al via le nuove proposte dedicate al canale foodservice: dalle innovative referenze biologiche per gli amanti del benessere della linea la Purezza Banquet d’Or alle nuove proposte per la linea di donuts firmate MY ORIGINALS

Nuovi prodotti bio e soffici e gustosi donuts con nuove farciture e glassature: Vandemoortele, multinazionale leader del comparto frozen bakery, attraverso il proprio marchio Banquet d’Or e My Originals arricchisce la propria offerta per il canale foodservice con un’innovativa gamma di proposte di alto profilo.



Per gli amanti del benessere che non vogliono rinunciare al piacere di un’ottima colazione al bar, fanno il loro esordio le prime due referenze biologiche a marchio Banquet d’Or ® della linea la Purezza: il croissant vuoto Bio da 65g e il goloso, ma genuino Fagottino al Cioccolato Bio 75g. Due proposte classiche in una veste innovativa che coniuga gusto e benessere dando vita a prodotti semplici, realizzati con ingredienti biologici totalmente tracciabili di alta qualità.



Gli appassionati del gusto e della fragranza della migliore tradizione francese, invece, potranno gustare i gioielli della linea Le Sublime: croissant al burro fragranti e profumati, realizzati con una ricetta ispirata alla viennoiserie francese di altissima qualità e impreziositi da farciture pensate in linea con i gusti della tradizione italiana, albicocca, crema nocciola, lampone e crema. Proposti nel formato da 90 g, questi croissant sono la giusta combinazione tra la tradizione francese e la colazione italiana



Il mondo Banquet d’Or propone diverse linee adatte per ogni momento della giornata e che raccolgono diverse tipologie di impasti e formati. Per gli amanti delle viennoserie d’eccellenza: dai citati croissant al burro della linea Le Sublime e alle proposte benessere de La Purezza, si affiancano le irresistibili specialità di pasta sfoglia della linea i Favolosi e le dolcissime mini grammature della linea le Armonie.



Gli affezionati alla tradizione USA, infine, potranno gustare le golose novità della gamma dei Donuts farciti: Triplo cioccolato, ripieno con abbondante farcitura al cioccolato e ricoperto di glassa al cioccolato fondente e scaglie di cioccolato fondente, al latte e bianco, Smoothie al mango e Smoothie al mirtillo, entrambi con ripieno, glassa e granella a base dei rispettivi frutti prodotti molto in trend in questo momento. Versatili e dai gusti differenti, i Donuts MY ORIGINALS sono adatti ad ogni momento di consumo, dalla colazione alla merenda e donano vivacità all’offerta del bar.



