Vegetariani o vegani? Everli fotografa il carrello “verde” degli italiani

· In Italia sale del 14% su base annua la spesa di prodotti vegani e vegetariani: si tratta per la maggior parte di secondi piatti, acquistati soprattutto a gennaio 2020 · Il tofu è il prodotto vegano più acquistato dagli italiani, mentre i vegetariani preferiscono i burger vegetali · Emilia Romagna e Lombardia sono le regioni più vegan dello Stivale, la Toscana invece si aggiudica il podio tra quelle vegetariane

Sono sempre di più gli italiani che, per motivazioni diverse, escludono dalla propria tavola carne, pesce o alimenti di origine animale (quasi il 9% nel 2020 e con un aumento del 25% rispetto all’anno precedente)[1]: lo confermano anche i dati di Everli - il marketplace della spesa online - che ha preso in esame gli ordini effettuati sul sito e via app nell’ultimo anno e ha rilevato quest’anno un aumento del 14% per quanto riguarda l’acquisito di prodotti vegetariani e vegani rispetto allo stesso periodo 2019.



Osservando la distribuzione a livello geografico degli acquisti, nelle regioni a nord della Penisola si riscontra un’alta concentrazione di carrelli rigorosamente vegani, con un picco importante soprattutto in Pianura Padana, mentre la dieta vegetariana caratterizza l’intero Stivale con una maggior concentrazione soprattutto al centro nord. Guardando invece alla stagionalità, in base alle rilevazioni di Everli, gli italiani hanno iniziato con largo anticipo a seguire un’alimentazione a base vegetale: complici anche gli sgarri del periodo natalizio, infatti, a gennaio di quest’anno si è registrato il picco di spesa per l’acquisto di questi prodotti che ha riguardato soprattutto i secondi piatti. I cibi e alimenti che rientrano invece nella categoria dei condimenti, sono stati acquistati per la maggior parte in primavera, mentre il boom di spesa per i primi piatti è stato registrato tra settembre e dicembre.



Sulla tavola vegana il tofu batte il tempeh, mentre i vegetariani preferiscono i burger vegetali alle crocchette



Ormai anche al supermercato è possibile scegliere tra tantissimi prodotti vegani e vegetariani, che possono soddisfare davvero tutti i gusti e le esigenze. Nella top 10 dei cibi vegan più acquistati in Italia, tra un trionfo di condimenti e secondi piatti, il tofu - grande classico della cugina veg - si aggiudica il primo posto davanti a hummus (2° posto) e burger e mini burger vegetali (3° posto). All’ultimo posto in classifica si posiziona invece il tempeh, altro famoso alimento asiatico che caratterizza questa alimentazione.



Inversione di tendenza per i vegetariani dello Stivale che inseriscono in classifica prevalentemente primi e secondi piatti e considerano i burger vegetali un must have irrinunciabile sulle loro tavole. Completano il podio le cotolette vegetariane (2°) e i libanesi falafel (3°), mentre la top 5 si chiude con un primo piatto italianissimo, le lasagne – vegetariane – rigorosamente al ragù (5°).



I prodotti vegani più acquistati in Italia



1. Tofu

2. Hummus

3. Burger e mini burger vegetali

4. Polpettine vegetali

5. Cotolette di soia

6. Nuggets vegetali

7. Pizza margherita vegana

8. Insalata di cereali

9. Wurstel vegano

10. Tempeh vegetale



I prodotti vegetariani più acquistati in Italia



1. Burger e mini burger vegetali

2. Cotolette vegetariane

3. Falafel

4. Straccetti vegetariani di soia

5. Lasagne vegetariane al ragù

6. Wurstel vegetariano

7. Polpette vegetariane surgelate

8. Panna a base vegetale

9. Olio di cocco

10. Crocchette vegetali



Emilia Romagna e Lombardia sono le regioni più vegan dello Stivale, la Toscana è invece al primo posto tra quelle vegetariane



Guardando nel dettaglio i dati raccolti da Everli e confrontando gli ordini effettuati online, da nord a sud della Penisola emergono interessanti curiosità sui gusti e le abitudini degli italiani. L’Emilia Romagna e la Lombardia si aggiudicano il primo posto come regioni più vegan d’Italia, con tre città ciascuna nella top 10 delle città italiane con il maggior numero di ordini online di questa categoria: Bologna in vetta, Milano al terzo posto e Pavia un gradino sotto al podio, seguite da Bergamo (6°), Modena (7°) e Parma (9°).



I vegetariani dello Stivale si concentrano soprattutto in Toscana. Tra le 10 province che nell’ultimo anno hanno registrato il maggior numero di ordini di questi prodotti spiccano infatti ben tre province toscane: Firenze, Livorno e Pisa, che popolano seconda parte della classifica, rispettivamente al sesto, settimo e ottavo posto.



Al centro e nord Italia nel carrello vegan trionfa l’hummus di ceci, mentre in quello vegetariano via libera a burger e mini burger con diverse varianti



Ma quali sono i prodotti “verdi” preferiti dagli italiani e inseriti nei loro carrelli virtuali? Le vendite della crema pronta a base di ceci, si concentrano soprattutto in alcune città del nord e centro Italia, in particolare Firenze, Bologna, Venezia e Bergamo. Mentre gli abitanti della provincia di Pesaro e Urbino, escludono completamente questo alimento completo e gustoso dai loro carrelli virtuali, per sostituirlo con i più particolari burger vegetali ai carciofi e pomodori secchi.



Nella città marchigiana, i burger vegetali, nella loro versione mini e agli spinaci trionfano anche nella spesa vegetariana e insieme alle varianti con verdure grigliate, e semi di lino e zucca, sono particolarmente graditi anche a Bologna, Firenze, Forlì-Cesena, Pavia e Pisa. I veneziani che scelgo questo tipo di alimentazione, invece, al primo posto tra i loro acquisti, includono le lasagne vegetariane al ragù e soia.





La top 10 delle province vegane italiane



1. Bologna

2. Firenze

3. Milano

4. Pavia

5. Venezia

6. Bergamo

7. Modena

8. Vicenza

9. Parma

10. Pesaro Urbino





La top 10 delle province vegetariane italiane



1. Bologna

2. Pesaro Urbino

3. Milano

4. Pavia

5. Vicenza

6. Firenze

7. Livorno

8. Pisa

9. Venezia

10. Forlì Cesena





---

FONTE: Everli - I dati riportati sono calcolati sulla base degli acquisti effettuati dagli utenti di Everli tramite sito web o app nei dall’01.01.2019 al 05.10.2019 e dall’01.01.2020 al 05.10.2020. Le informazioni sono raccolte in forma anonima e vengono utilizzate a scopo esclusivamente statistico.



Everli

Nata nel 2014 come Supermercato24, Everli è il principale marketplace europeo per la spesa online. La mission aziendale è quella di garantire maggior serenità alle persone, riducendo le complessità della spesa: annullando code, file per il parcheggio e borse pesanti, Everli permette agli utenti di concentrarsi solo sull’aspetto piacevole dell’esperienza d’acquisto, ovunque ci si trovi.



Con uffici a Milano, Verona e Varsavia, l’azienda conta un team internazionale di più di 200 persone, più di 100 partnership con retailer e industria di marca, circa 3 milioni di ordini consegnati. Il servizio è attivo in 53 province italiane e 17 città polacche.