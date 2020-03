Veila Vellar con Te Quiero Mas

Un singolo esplosivo ispirato alla sua esperienza sentimentale e l'amore per la musica

1. Quando hai deciso di dedicarti alla musica e perché

Sono nata e cresciuta in una famiglia dove la musica non è mai mancata, mio padre è artigiano e fisarmonicista e appassionato di musica, credo proprio sia stato lui a trasmettermi questa bellissima passione. Mi sono dedicata alla musica già da piccolissima grazie ai miei genitori che fin da piccola, notando la mia predisposizione musicale, mi hanno dato la possibilità di studiare il pianoforte per poi approfondire il canto, lo studio dell’organetto e ora anche della fisarmonica.





2. Quali sono stati i tuoi primi passi nel mondo della musica? Raccontaceli.

Oltre a mantenere vivo lo studio per la musica e per i vari strumenti sopra elencati ho perseguito una laurea al D.A.M.S. presso l’Università di Padova con una tesi sull’ “importanza della musica Live “ e ora, sto concludendo con la specializzazione triennale in Musicoterapia presso il Centro studi Musicoterapia e Istituto musicale del Veneto a Thiene. Nel 2016, ispirata dalla mia esperienza sentimentale, ho iniziato a comporre da solista la mia prima canzone pubblicando così il mio primo singolo intitolato ” Te Quiero Mas”. In questo modo ho iniziato il mio percorso artistico cantautoriale a tutti gli effetti.

Dal 2011 ho iniziato a vivere molte esperienze live e sono stata richiesta da più formazioni musicali Altopianesi sia come tastierista, fisarmonicista, sia come cantante, spaziando in più generi musicali dal pop, rock, folk-metal, liscio, latino americano.

Per ora sto dedicando tempo e forze a due progetti originali prioritari : il mio progetto da singola che porto avanti con il nome d’arte Veila caratterizzato da sonorità pop/dance – funky/folk e il progetto Balt Huttar con sonorità folk metal.





3. Qual è il tuo genere musicale?

Difficile da definire il mio genere in quanto mi piace mescolare varie sonorità, sono un amante della cultura, della tradizione , ma anche dell’innovazione e dell’elettronica… dunque … possiamo identificare il mio genere in un indie pop in via di ulteriore sviluppo.



4. Quali artisti hanno influenzato la tua scelta musicale?

Shakira, Ricky Martin, Raffaella Carrà, Fiorella Mannoia, Santana, Guns n’ Roses, Toto, Genesis, Giorgio Moroder, Omnia, Alestorm…





5. Ti stai già esibendo? Raccontaci se parteciperai a qualche evento.

Sì, con i live cerco di rimanere attiva per tutto il corso dell’anno, certamente , ora stiamo vivendo un periodo particolare dove tutti i live e gli spettacoli sono ovviamente e giustamente bloccati, avevo già programmato qualche data che sarà rinviata a data da destinarsi … non sarà assolutamente la stessa cosa, ma mi sto organizzando per proporre dei live in streaming online in tutto il mondo attraverso i social, per mantener vivo il mio progetto e il mio ancor piccolo, ma fedele seguito.





6. Che cosa nei pensi dei Talent Show?

Sicuramente sono un ottimo modo per acquisire visibilità ed aumentare la propria audience. Il pubblico che ti vede in diretta o in televisione, se la performance è stata di grande impatto, sicuramente non si dimenticherà di te e magari potrebbe nascere un interesse direttamente dal pubblico spettatore . Certamente i talent sono un bel modo per mettersi a confronto con altri artisti e consapevolizzare il proprio senso artistico, anche se faccio fatica ad immaginare la musica come una competizione… per me la musica deve assumere altri significati e andare oltre alla competizione, oltre al senso di gara… con la musica si possono trasmettere emozioni fortissime, è un linguaggio ambiguo, è diversa per tutti e per ogni contesto e situazione in cui viene eseguita, trasmessa e ascoltata…. Quindi come poterla giudicare troppo???

Un artista dev’essere libero di esprimersi con umiltà per quello che è e sente di essere.

Tecnicismi a parte ovviamente. La tecnica ovviamente e per fortuna è giudicabile e nei talent a mio parere gli artisti dovrebbero avere tutti una buona preparazione per potervi accedere.





7. Cos'è la musica per te?

Espressione, comunicazione, ascolto dalla nostra origine alla nostra fine…e oltre.





8. Descrivi il tuo ultimo singolo con 3 parole.

Amore – Energia- Benessere





9. Quando prevedi di uscire con un nuovo singolo o un nuovo album?

Ci sto lavorando a giugno ci saranno delle belle novità.





10. Abbandoneresti l’Italia per vivere un’esperienza musicale all’estero?

Sarebbe uno dei miei sogni.