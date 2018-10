Venditore Tecnico Commerciale in Euromec2

Stiamo selezionando venditori tecnici – commerciali. La figura sarà responsabile dello sviluppo della strategia di vendita nell'area assegnata, in accordo con le linee guida aziendali, con l’obiettivo di aumentare le vendite secondo gli obiettivi periodici concordati.

Se hai deciso di metterti in gioco e di dimostrare tutto il tuo potenziale, ti piacerebbe entrare nella squadra EUROMEC2?



Partner italiana della multinazionale belga PCS INNOTEC INTERNATIONAL NV, è un’azienda esperta – sul mercato dal 1985 – , dinamica e in forte espansione sul territorio nazionale, con sede a Portogruaro (Venezia). Distribuisce prodotti, sistemi e soluzioni intelligenti per la manutenzione, l’installazione, la riparazione destinati ai mercati Automotive e Industria/Artigianato e realizzati da professionisti per i professionisti.



La qualità in Euromec2 è il risultato di una lunga storia fatta di tradizione, competenza, impegno e passione.



L’ambiente di lavoro è giovane, stimolante, creativo e collaborativo.



Stiamo selezionando venditori tecnici – commerciali.



La figura sarà responsabile dello sviluppo della strategia di vendita nell'area assegnata, in accordo con le linee guida aziendali, con l’obiettivo di aumentare le vendite secondo gli obiettivi periodici concordati.



Requisiti:

Residenza nell'area interessata alla ricerca, ottima conoscenza del territorio e del tessuto imprenditoriale locale

Spiccate capacità relazionali

Dinamicità, velocità, pro attività e abilità nel promuovere il prodotto anche e soprattutto attraverso dimostrazioni pratiche

La ricerca è aperta anche a persone con precedente esperienza di coordinamento.



Attualmente cerchiamo un commerciale per ciascuna delle seguenti regioni:



Friuli (Udine)

Veneto (Treviso settore Automotive)

Lombardia (Milano – Brescia – Mantova – Cremona – Lodi – Como – Monza Brianza per settore Automotive)

Piemonte (Alessandria – Asti – Biella – Cuneo – Novara – Torino – Vercelli – Verbano-Cusio-Ossola)

Liguria (Genova – Imperia – La Spezia – Savona)

Toscana (Arezzo – Firenze – Grosseto – Livorno – Lucca – Massa Carrara – Pisa – Pistoia – Prato – Siena)

Emilia Romagna (Forlì Cesena - Parma)



Per partecipare alla selezione invia il tuo curriculum completo di foto a selezione@euromec2.it