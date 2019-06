Venerdì 14 giugno nuova lezione del corso gratuito di autodifesa per donne ad Altidona

Proseguiranno anche venerdì 21 e 28 dalle ore 19 alle ore 20.

ALTIDONA – Venerdì 14 giugno, a partire dalle ore 19, presso la sede della palestra ASD Dspin in via del molino, si svolgerà una nuova lezione del corso gratuito di autodifesa per donne.



Il corso è promosso da ASD Nicola Tritella, affiliato U.S. Acli, ASD Dspin, col sostegno di Coop Alleanza 3.0 e con il patrocinio e il contributo del Comune di Altidona.



Il corso, a cui è ancora possibile iscriversi, consiste in un ciclo di lezioni che proseguiranno anche venerdì 21 e 28 dalle ore 19 alle ore 20.



Per ulteriori informazioni sul corso e per le iscrizioni si può contattare la referente dell’iniziativa Daniela (3391084448) o consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.