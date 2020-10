Venerdì 2 ottobre “Salute in cammino” parte dal Rione La Pace

L’iniziativa andrà avanti fino a tutto il mese di novembre

MACERATA –Venerdì 2 ottobre nuovo appuntamento col progetto “Salute in cammino Macerata” con una camminata che prenderà il via alle 21,30 dal rione La Pace (davanti al piazzale della chiesa).



“Salute in cammino” è una iniziativa organizzata dall’U.S. Acli Marche, dall’U.S. Acli provinciale di Macerata, dalla Scuola italiana di camminata sportiva e dall’Asd Green Nordic Walking col patrocinio dell’amministrazione comunale, e realizzato grazie ad un contributo di Coop Alleanza 3.0.



Il progetto andrà avanti fino a tutto il mese di novembre con due appuntamenti settimanali, il martedì ed il venerdì alle 21.30 (tranne in caso di pioggia o di maltempo) e consiste in una camminata della durata di circa un’ora aperta a cittadini di ogni età.



Il fine è quello di combattere la vita sedentaria e l’inattività fisica incrementando le opportunità di movimento. La partecipazione è gratuita ed è consigliato indossare abbigliamento e calzature comode, di portare una bottiglietta d’acqua ed una torcia.



Il programma di ottobre delle serate di promozione della salute a Macerata prevede dunque numerosi appuntamenti. Martedì 6 ottobre la partenza sarà data davanti al Bar Natali di Sforzacosta, venerdì 9 dai Giardini Diaz, martedì 13 da Sasso d’Italia, venerdì 16 dal piazzale della chiesa di Piediripa, martedì 20 dai Giardini Diaz, venerdì 23 dal piazzale del Conad di Collevario, martedì 27 dal piazzale della zona nuova dietro la chiesa del Rione Vergini, venerdì 30 dal piazzale della chiesa di Villa Potenza.



Per ulteriori informazioni sull’iniziativa si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, la pagina facebook “Unione Sportiva Acli Marche” oppure chiamare il numero 3482407754.