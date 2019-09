Venerdì 27 settembre, i ricercatori MultiMedica incontrano i cittadini e ne “testano” lo stato di salute

In occasione della Settimana della Scienza, MultiMedica organizza “Una mattina con i ricercatori”. Venerdì 27 settembre, dalle 9 alle 12, all’Ospedale San Giuseppe di Milano, sarà possibile sottoporsi ad alcuni test: da quello per il diabete, all’indice di fragilità per gli over65. Mentre le donne potranno conoscere più da vicino il progetto “La prevenzione sCORRE- - Amiche del Cuore”, volto a promuovere stili di vita utili a migliorare lo stato di salute cardiovascolare.

Nei giorni in cui tutta Europa festeggia la scienza, anche il Gruppo MultiMedica apre le sue porte al pubblico per far conoscere gli studi e le attività di ricerca che sta portando avanti. Venerdì 27 settembre, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, presso l’Ospedale San Giuseppe di Via San Vittore a Milano, ricercatori del Gruppo saranno a disposizione dei cittadini, con tre banchetti tematici (diabete, fragilità e prevenzione cardiovascolare), per raccontare il loro lavoro ma anche per sottoporre quelli che lo vorranno ad alcune semplici “prove di salute”.



I test, gratuiti e non invasivi, saranno simili a quelli utilizzati dagli studiosi nei rispettivi progetti di ricerca. Presso lo stand coordinato dalla ricercatrice Lucia La Sala, i cittadini potranno eseguire il test della glicemia e “testare” il proprio rischio di andare incontro a diabete. Al desk presidiato dal professor Annibale Puca, gli over 65 avranno la possibilità di scoprire i segreti della longevità e misurare se e quanto sono “anziani fragili”, attraverso test cognitivi e del cammino. Per tutti coloro che risulteranno più a "rischio" è previsto un ulteriore colloquio gratuito con un medico specialista, durante il quale definire la situazione e individuare la strategia migliore per affrontarla.



Allo stand della dottoressa Gaia Spinetti, invece, sarà possibile conoscere più da vicino il progetto “La prevenzione sCORRE – Amiche del Cuore” che intende prevenire l’insorgenza delle malattie cardiovascolari nelle donne, promuovendo uno stile di vita basato su alimentazione bilanciata, regolare esercizio fisico e riduzione dello stress. Progetto che può essere sostenuto da tutti in modo semplice: dedicando un po’ di tempo all’attività fisica (camminata, corsa o bicicletta), postando la foto dei km percorsi sui propri social e aggiungendo gli hashtag #scorre21 #piedi (o #bici) e la menzione @LaprevenzionesCORRE.



Con l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di Sesto San Giovanni e il Polo Scientifico e Tecnologico (PST) di Via Fantoli a Milano, il Gruppo MultiMedica è attivo sia nell’ambito della ricerca clinica sia in quello della ricerca di base, in particolare per quanto riguarda le tematiche dello scompenso cardiaco, del diabete, della longevità e dell’angiogenesi. Nel 2018 all’interno del Gruppo erano presenti 202 professionisti impegnati, a diverso titolo e in diversa misura, nell’attività di ricerca che ha prodotto 284 pubblicazioni, di cui 168 riferibili alla sola area di ricerca cardiovascolare; sono stati condotti circa 90 studi clinici, per un totale di oltre 5.000 soggetti coinvolti.