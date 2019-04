Veneto: bando a sostegno dell’imprenditoria femminile

Il Bando per l’erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile della Regione Veneto promuove e sostiene l’avvio, l’insediamento e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile o il rinnovo e l’ampliamento di attività già esistenti.

Beneficiari del bando

Micro, piccole e medie imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni, o società con almeno il 51% di proprietà femminile e almeno i due terzi degli organi di amministrazione costituite da donne, residenti in Veneto da almeno due anni.

Inoltre, le PMI devono avere unità locale in Veneto e appartenere ai seguenti settori di attività:

- artigianato,

- industria,

- commercio

- servizi



Tipologia di investimenti ammessi al bando a sostegno dell’imprenditoria femminile

Sono ammesse le spese, sostenute dal 1° gennaio al 9 dicembre 2019, relative a:

- macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature

- arredi nuovi di fabbrica

- negozi mobili (per attività di commercio su aree pubbliche)

- mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, a esclusivo uso aziendale, con l’esclusione delle autovetture

- impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi

- programmi informatici



Agevolazione dedicata alle imprese della regione Veneto

Il bando prevede un contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese ammesse, fino ad un massimo di 51.000 €.



Scadenza

Lo sportello per la presentazione delle domande sarà aperto dal 10 al 18 aprile 2019.