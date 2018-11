Veneto, nuovi contributi a fondo perduto per la partecipazione a fiere internazionali

Il bando regionale vuole incentivare le imprese venete nella partecipazione a fiere internazionali, sia in Italia che all'estero.

Beneficiari



La misura sostiene sia le micro, piccole e medie imprese, che le imprese artigiane con sede legale/operativa nella regione Veneto e appartenenti al settore industriale (escluso agricoltura, pesca, turismo, commercio e servizi).





Attività ammissibili



Sono ammesse al bando le attività legate alla partecipazione a manifestazioni fieristiche sia all'estero che in Italia, che si svolgono tra il 1 Settembre 2018 ed il 3 Agosto 2019.



Tipologia di spese



Tra le spese sostenute ammesse rientrano:

- Acquisto spazi espositivi

- Utenze

- Allestimento



Cosa prevede l'agevolazione



Il Bando prevede un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 2.500,00€ per le fiere internazionali, 1.500,00€ per le fiere in Italia.



Presentazione domande e scadenza



È possibile presentare domanda entro il 30 Novembre 2018.