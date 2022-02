Venezia Orientale News: il nuovo magazine di notizie del Veneto Orientale

Venezia Orientale News è il nuovo magazine di notizie del Veneto Orientale e del Friuli Venezia Giulia edito da Mediaimmagine.

Venezia Orientale News riporta l’informazione, i fatti, le immagini, i personaggi, le notizie, gli approfondimenti su ciò che accade nelle città e nei paesi della Venezia Orientale compresi tra Portogruaro, Caorle, San Stino di Livenza e San Michele al Tagliamento – Bibione.



Venezia Orientale News è un progetto che si ispira allo Slow Journalism, un modello di giornalismo che mira alla verifica delle fonti, all’accuratezza e alla qualità dei prodotti e, soprattutto, a una missione di servizio per il pubblico. Legato a un omonimo movimento, nasce infatti come risposta alla presunta crisi del giornalismo tradizionale e alle distorsioni di quello digitale.



Come suggerisce il termine, si pone all’opposto del fast journalism, di un giornalismo malato di istantismo che si sente in dovere di raccontare in diretta qualsiasi cosa stia avvenendo, senza che intercorra praticamente alcun lasso di tempo tra il fatto e il suo racconto, anche a scapito della correttezza delle informazioni.



In Venezia Orientale News troviamo notizie di cronaca locale insieme a rubriche dedicate a temi come la tecnologia, le relazioni di coppia, la cucina, la salute, l’arte, la sessualità.



Grande attenzione viene data agli eventi organizzate dalle amministrazioni locali e dalle associazioni sportive e culturali che animano il tessuto di borghi e paesi di una Venezia minore ancora tutta da scoprire.