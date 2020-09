Venezie a Tavola 2021: chef Davide Tangari è “Il Giovane delle Venezie”

Davide Tangari conquista il premio “Il Giovane delle Venezie” della Guida Venezie a Tavola 2021 Lo chef del Ristorante e Bistrot Valbruna, riceverà il riconoscimento da Giannitessari Wine durante la premiazione che si terrà lunedì 26 o obre presso il Cuoa Business School di Altavilla Vicentina.

“Ringrazio la proprietà che da sempre ha creduto in me - racconta lo chef -. Questo premio va a tu a la brigata di cucina e sarà di grande s molo per con nuare a fare meglio il nostro lavoro”.



Era nell’aria e ora è stato ufficializzato: il nostro chef Davide Tangari ha conquistato il premio “Il Giovane delle Venezie” della prestigiosa guida Venezie a Tavola 2021 dire a dall’inossidabile giornalista Luigi Costa. Una edizione, la undicesima, che in un momento di grande difficoltà oggettiva, dimostra una volta ancora la solidarietà e la vicinanza da parte dell’editore ai ristoratori.



L’ambito premio è una tappa fondamentale nella breve ma intensa carriera di Tangari: già a febbraio di quest’anno gli è stato conferito il Premio Adamo Digiuno, come miglior cuoco emergente del Veneto, III edizione di un riconoscimento che si ispira alla celebre frase del grande gastronomo francese Brillat Savarin: “La cucina è l’arte più antica perché Adamo è nato digiuno”. Alla fine del 2019 Davide Tangari, inoltre, ha partecipato e vinto le selezioni Nord del concorso Emergente Chef, il concorso ideato e condotto dal critico enogastronomico Luigi Cremona, la cui finale sarà organizzata prossimamente.



“Sono emozionato come un bambino – racconta Davide –. Prima di tutto desidero ringraziare la proprietà che ha da sempre creduto in me: sin dall’inizio abbiamo intrapreso insieme quest’avventura che mi ha fatto crescere sia come professionista sia come persona.

Questo premio è un incentivo per un miglioramento continuo e va a tutta la brigata di cucina del Valbruna: io ho tirato il gol, ma l’azione è di tutta la squadra”.



Davide Tangari, riceverà il riconoscimento “Il Giovane delle Venezie” da Giannitessari Wine durante la premiazione che si terrà lunedì 26 ottobre, assieme agli altri 11 premia delle altre categorie, presso il Cuoa Business School di Altavilla Vicentina. Una scelta voluta dal direttore della Guida Luigi Costa e dell’editore Filiberto Zovico per sottolineare un aspetto non banale e oggi sempre più decisivo: se il cibo è cultura, ricerca e perfino arte, alla fine dei conti è anche impresa. E, per superare la crisi, la capacità dei cuochi di essere anche imprenditori è ormai un fattore imprescindibile.