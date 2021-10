Venice Design Week 2021 9 - 17 ottobre 2021 XII edizione Design X tutti Incontri, conferenze, installazioni site specific create in luoghi inediti di Venezia, mostre in gallerie private e musei, hotel, laboratori e archivi dove scoprire i segreti di un artigianato secolare che rivive nel design contemporaneo.

Il tema proposto per l’edizione del 2021 è “Design X tutti”, riferendosi al design inclusivo adatto ad ogni età attraverso il vedere, toccare, sentire, gustare, odorare con attenzione ad applicazioni di nuove tecnologie.



Lisa Balasso, architetto e fondatrice di VDW, afferma: «Ogni anno incoraggiamo la presentazione di progetti innovativi che trattino argomenti attenti all’economia circolare e all’inclusività in tutti i sensi, ma in quest’anno speciale vogliamo ancor di più sottolineare quanto un progetto possa contribuire a migliorare il nostro contesto. Ecco perché “Design X tutti”, il tema che ispira ogni evento della settimana. Attiveremo la fruizione esperienziale in presenza e da remoto, daremo attenzione al design che aiuta ma orienteremo la riflessione anche sulla relazione tra reale e virtuale, sui nuovi materiali, sulle innovazioni nel confezionamento dei cibi, in agricoltura con esperti dal mondo del progetto e della produzione».





Il programma di quest’anno oltre a comprendere conferenze tematiche ispirate ai sensi come lente per esplorare il tema DESIGN X TUTTI offrirà la possibilità di seguire, con mappa alla mano, percorsi dedicati a installazioni luminose, alla realtà aumentata, alla storia di Venezia che si interseca con installazioni virtuali contemporanee, a laboratori artigianali e showroom dove il saper fare artigiano è fondamentale.



Alcune delle spliendide location della manifestazione saranno: la Galleria Franchetti alla Ca’ D’Oro con l’installazione Insula dei Luminari a cura dello Studio di_archon, Ca’ Pisani Deco Design Hotel, sede del consolidato concorso VDW Jewelry Selection giunto all'ottava edizione, l’Hotel Ca’ Nigra Lagoon Resort dove si terrà il Design Market il 16 e 17 ottobre con un ampio programma che comprende da degustazioni di caffè, a performance, a musica con DJ-set, la Galleria S. Eufemia che ospiterà il Collettivo di artigiani dalla Basilicata, Palazzo Bembo che ospiterà i progetti architettonici legati alla VDW2021.



Tra le serate di networking indichiamo la premiazione del Gioiello che si tiene a Palazzo Polignac in collaborazione con Edmond à Venise e il cocktail all’Isola delle Rose che punterà l’attenzione sul lavoro di Hannah Stippl dedicato alla “cura” del nostro ambiente naturale. Martedì 12 ottobre si terrà l'incontro che evidenzia il saper fare artigiano organizzato da Maker Mile a Palazzo Michiel.





Venice Design Week nasce nel 2010 con l’appoggio di Gillo Dorfles. È caratterizzata da concorsi orientati a indagare temi di attualità inerenti al design. L’antica tradizione artigianale combinata con l’arte fanno di questa piccola città, nota in tutto il globo, un punto di riferimento. Negli anni Venice Design Week ha rafforzato la propria visione raccontando storie autentiche tra arte artigianato e industria, promuovendo prodotti di qualità, ospitando designer da tutto il mondo, attivando sinergie con Design Week nazionali e internazionali. Venice Design Week fa parte del network World design Weeks e Italian Design Weeks.





Il 5 ottobre World Design Weeks presenterà a livello globale, in un webinar, le seguenti settimane del design: Venice Design Week, Suzhou Design Week, Prague International Design Festival (Designblok), Guatemala Design Festival, Encuentro Local Chile, Dutch Design Week, DW! Semana de Design de Sao Paulo, Design Week Mexico, Barcelona Design Week, Atlanta Design Festival, Anchorage Design Week.



