Venissa riconosciuto quale Vino Veneto dell’Anno dal Premio Tastevin AIS

20 anni dopo aver intrapreso l’avventura per reintrodurre il vitigno -quasi estinto- della laguna di Venezia, la Dorona, Venissa ha raggiunto un’importante traguardo nel ricevere il prestigioso Premio Tastevin AIS dell’Associazione Italiana Sommelier.

Durante la ceremonia organizzata a Roma in diretta streaming, l’Associazione Italiana Sommelier ha insignito Venissa quale azienda veneta dell’anno per il lavoro scrupoloso che sta conducendo nel ristabilire la Dorona, vitigno raro e autoctono della laguna veneziana. Questo anno, Venissa Bianco 2015 ha anche ricevuto le quattro “Vitae”, riconoscimento per l’altissima qualità della sesta annata di Venissa. Antonella Maietta, Presidente di AIS Italia, ha espresso le motivazioni del premio al pubblico che seguiva l’evento sulle varie piattaforme social. Ha spiegato che Venissa rappresenta un "Vino che ha contribuito a imprimere una svolta produttiva al territorio di origine, che rappresenta modelli di riferimento di indiscusso valore nella rispettiva zona, e che inoltre ha salvato dall'oblio e riportato all'attenzione del settore vitigni dimenticati".



Matteo Bisol, alle redini di Venissa negli ultimi 7 anni ha dichiarato: “Siamo felicissimi di ricevere questo doppio riconoscimento dall’AIS perché significa che abbiamo raggiunto un momento importante nella nostra ricerca per fare di Venissa un simbolo importante della viticoltura in Veneto”. Matteo prosegue: “Ci consideriamo come i custodi del fragile ecosistema della laguna e vogliamo svolgere un ruolo proattivo nel proteggere l’integrità e l’autenticità della Venezia Nativa attraverso la conservazione e il potenziamento delle pratiche tradizionali.”

Il vino della laguna, per decine di anni, è stato alla base della vita di molte famiglie delle isole della Venezia Nativa ma questa tradizione è quasi sparita in seguito all’acqua alta del 1966. “A Venissa -dice Matteo Bisol- vogliamo dimostrare che è possibile produrre un vino straordinario fatto in condizioni straordinarie”. Continua: “Il premio Tastevin AIS ci dà il necessario incoraggiamento per portare avanti il nostro lavoro e forse convincere gli scettici che, in effetti, la laguna veneziana è un terroir sacro dove la Dorona si è adattata durante secoli per raggiungere una quasi perfetta relazione simbiotica con esso per offrire un vino con un grande potenziale”.



Tenuta Venissa produce quattro etichette in quantità limitata: Venissa Bianco e Venissa Rosso ma anche Venusa Bianco e Venusa Rosso. All’interno della tranquilla vigna murata si trovano il Ristorante Venissa (1 Stella Michelin dal 2012) e l’Osteria Contemporanea, entrambi affidati ai talentuosi Chiara Pavan e Francesco Brutto, oltre a un Wine Resort con 5 camere intime. Si aggiunge un “Albergo Diffuso” sulla vicinissima isola di Burano. La Tenuta è un vigneto di 1 ettaro circondato da mura medievali situata sull’isola di Mazzorbo a poca distanza della città di Venezia.