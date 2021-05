VERA S.R.L. porta il brand rom’antica in centro città: la pizza romana approda sul lago di Como

Continua l’espansione del brand Rom’antica che si prepara ad aprire nel centro di Como il primo punto vendita dedicato alla pizza romana.

Milano, 27 Maggio 2021 – VERA Srl, Società del Gruppo Finiper di proprietà di Marco Brunelli attiva nel settore della ristorazione, consolida la presenza sul territorio italiano del brand Rom’antica e si prepara ad aprire il terzo punto vendita su strada dedicato alla pizza romana. Un traguardo importante che segna l’inizio di un nuovo capitolo del progetto di espansione iniziato nel 2020.



Dopo il debutto all’interno del centro Fiordaliso di Milano lo scorso dicembre, il brand Rom’antica è arrivato nel giro di pochi mesi a quota 23 punti vendita all’interno dei principali centri commerciali di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. “Pensiamo di superare quota 40 punti vendita entro luglio per poi oltrepassare i 90 nell’arco del prossimo triennio” dichiara Mauro Ornelli, direttore generale di Vera srl “l’obiettivo è quello di espanderci anche nei più importanti centri abitati, rafforzando ulteriormente la nostra presenza nelle aree del nord Italia”.



L’apertura del punto vendita di Como, in Via Pietro Boldoni 6, prevista per lunedì 31 maggio, rappresenta un importante passo per affermare la presenza del brand all’interno dei centri cittadini delle principali città capoluogo di regione e provincia. In un momento di grande difficoltà per il settore della ristorazione, il progetto continuo di espansione iniziato dalla Società rappresenta un segnale di ripresa molto forte. “Si tratta di un'importante iniziativa anche per il rilancio del commercio e dell’occupazione locale ” prosegue Ornelli “Parallelamente alle aperture indipendenti su strada per l’asporto e il take-away, stiamo cercando dei locali in centro città che diano la possibilità di consumare direttamente in loco, così da accontentare tutte le esigenze della nostra clientela”.



Il successo di Rom’antica è dovuto alla grande attenzione per la qualità e l’artigianalità del prodotto: materie selezionate solo da produttori italiani e un impasto a lunga lievitazione digeribilissimo, preparato quotidianamente da mani esperte, permettono di ottenere una pizza romana gustosa, leggera e croccante, come da antica tradizione del Centro Italia.





