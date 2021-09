Vercelli, al centro della cultura con Wilde, il concorso di poesia europeo

Sabato 23 ottobre 80 autori si sfideranno alla finale della XIV edizione del concorso europeo di poesia a tema libero intitolato ad Oscar Wilde

Vercelli – Con tutte le misure di sicurezza anti covid, sabato 23 ottobre presso la Sala SOMS di Vercelli, avrà luogo la finale del Premio Wilde XIV edizione del concorso di poesia a tema libero. L’evento è organizzato dalla Dreams Entertainment ACRI con il patrocinio e la co organizzazione dell’OPE Osservatorio Parlamentare Europeo, AUGE Accademia Universitaria degli Studi Giuridici Europei, CTP Centro Studi, Cultural Partner Menotti Art Festival Spoleto, Media partner Quotidiano La Notte Online.

Saranno ben 80 gli autori, provenienti da ogni angolo d’Italia, che hanno passato le semifinali e che dovranno scontrarsi difronte alla III commissione di giuria per aggiudicarsi i premi e titoli assoluti. Gli autori saranno suddivisi in tre categorie: giovanissimi, giovani e over.

Durante l’evento verranno assegnati anche i Wilde VIP European Award onorificenza nata nel 2010 che premia personaggi dello spettacolo, cinema, giornalismo, cultura, sport, danza e dell’imprenditoria che si sono contraddistinti per meriti sociali e o colturali. In nomination 2021 troviamo Loredana Bertè, RAI 3 con il Programma Report, Margherita Fumero, Bruno Gambarotta, Paola Bradamante, Francesco Testa, Marco Pantani (postuma), Rosa Miranda, Fedez, Marina Fiordaliso e AUGE. Chi si aggiudicherà il premio lo si saprà solo il giorno 23 ottobre.



I semi finalisti che si scontreranno alla finale

Rita Bonetti – San Lazzaro di Savena (BO) - con l’opera Mancano le indicazioni (Over), Pietro Ferraro – Manfredonia (FG) – con l’opera Circumnavigare Pandemico Nel Mare della Puglia (Over), Paolo Scarpa – Gallipoli (LE) – con l’opera Frutti, Federico Tomasi – Tarzo (TV) – con l’opera Fanciulli dal pigiama a righe (Giovani), Elisabetta Manzoni – Torino – con l’opera Eudaimonia (Giovani), Davide Chindamo – Carugo (CO) – con l’opera Il suono della tua ombra (Giovani), Oscar Arcoraci – Polistena (RC) – con l’opera Al nero diamante (Over), Davide Rossi – Vercelli – con l’opera Storia di numeri (Over), Chiara Cinquepalmi - Noicattaro ( BA) – con l’opera Sarà per te (Over), Marco Domenico Rodda – Ivrea (TO) – con l’opera Kabul (Over), Cristiana Riello – Milano - con l’opera Dissolvenza (Over), Anna Maria Gargiulo – Meta (NA) – con l’opera Servo padrone (Over), Massimo Concini - Ville d’Anaunia (TN) – con l’opera Amore solitario (Over), Manuela Sacco – Salerno – con l’opera Indizi di pioggia (Over), Monica Zaulovic – Trieste – con l’opera Tra umidi fazzoletti, l'esodo (Over), Luc Ndikubwimana – Milano – con l’opera Esilio 1994 (Over), Chiara Nirta – Torino – con l’opera Ego Sapiens (Giovani), Francesco Proietti – Terni (TR) – con l’opera Porta (Giovani), Mattia Giordano – Milano – con l’opera Sei (Giovani), Sara Guida – Formia (LT) – con l’opera Speciale Serenità (Giovani), Concenzio Del Principio – Atri (TE) – con l’opera La vita (Over), Barbara Lozzi - Lomagna (LC) – con l’opera Marina di Massignano, Sonia Vatteroni – La Spezia con l’opera Io non ci sono (Over), Maria Paola Priola – Bologna – con l’opera La scala (Over), Lucia Lo Bianco – Palermo – con l’opera Sono occhi scomparsi dentro il buio (Over), Lavinia Cioli – Montecatini Terme (PT) con l’opera Modernità (Over), Fabio Cosimi – Livorno – con l’opera Notte di San

Lorenzo (Over), Nina Lanza – Roma – con l’opera Numeri Giovanissimi), Giorgia Lazzarotto – Bolzano – con l’opera Protervia Giovani), Massimo Del Zio – Parigi (FR) – con l’opera Oriente Over), Domenico Nardo – Vibo Valentia (VV) – con l’opera Terra mia (Over), Nicola Perasso – Vercelli – con l’opera Il sogno lucido di Gauguin(Over), Lauramaria Fabiani – Grottaferrata (RM) – con l’opera Ai miei figli (Over), Giuseppe Modica – Ragusa – con l’opera Ho perso mio figlio (Over), Paola Salvatori – Treviso – con l’opera Madre terra (Over), Emanuela Qose – Viareggio – con l’opera Tre rose (Over), Ottavio Cocco – Cagliari – con l’opera Voci (Over), Francesco Adragna – Varese – con l’opera Maschera tra folli (Over), Linda Berardi – Giulianova (TE) con l’opera Poesia (Giovani), Ludovica Fosca Navarra – Napoli – con l’opera Oggi è il domani (Giovani), Sara Nicoletta Pelullo – Cerignola (FG) – con l’opera Frammenti di vita (Giovanissimi), Isabella Cipriani – Firenze – con l’opera Dipendenza (Over), Massimo Fabris - Selvazzano Dentro (PD) – con l’opera Il passaggio, Antonio Corona – Torino – Con l’opera La scelta (Over), Alessandro Piazza – Cascina Terme Lari (PI) – con l’opera Fiori dell’anima (Over), Emanuele Stochino – Quartu S.E. (CA) – con l’opera Con questa luna crescente (over), Chiara Dalpasso – Ferrara – con l’opera Trieste (Giovani), Sara Rossi – Peschiera Del Garda (VR) – con l’opera Sogno di un amore imperfetto (Giovani), Matilde Piccoli – Oderzo (TV) – con l’opera La libertà (Giovanissimi), Debora C. Borca – Rivoli (TO) – con l’opera Anima Mundi (Over), Laura Mastroianni – Torino – con l’opera La rinascita (di un uomo) (Over), Dylan Casamatti – Sant’Ilario D’Enza (RE) – Cartoline dell’anima (Giovani), Rocco Angelo Stano – Bari- con l’opera Senza ombrello (Over), Roberto Colonnelli – Acquapendente (VT) – con l’opera Le rose di Kabul 2002-2021 (Over), Nicola Macchi – Andria (BAT) – con l’opera Luna storta (Over), Filippo Favia – Bari Palese (BA) – con l’opera U lapse e la pènne (La matita e la penna) (Over), Barbara Zanotti – Occhieppo inferiore (BI) – con l’opera Chiesa nel bosco (Over), Gabriella Picerno – Sieci (FI) – con l’opera Giorni fermi (Over), Marina Doria – Serravalle Sesia (VC) – con l’opera Coriandoli d’amore (Over)Luciano Postogna – Trieste – con l’opera Fantasia (Over), Luciano Giovannini – Roma – con l’opera Una manciata di more (Over), Annamaria Brughitta – Gesturi (SU) – con l’opera Senescenza (Over), Alfredo Guarino – Napoli – con l’opera Tempo e vita (Over), Maria Chiara Canestrelli - San Mariano – Corciano (PG) – con l’opera A mia madre (Over), Alberto Arecchi – Pavia – con l’opera Nostalgia dell’oceano (Over), Silvana Anzano – Novara – con l’opera Le ferite della natura (Over), Roberta Pagotto – Pordenone – con l’opera Pianto disperato (Over), Mara Carissimi – Ferrazzano (CB) – con l’opera Punti di sutura (Over), Renzo Piccoli – Bologna – con l’opera My beloved… (Over), Jolanda Anna Tirotta – Bivongi (RC) – con l’opera Il richiamo… del grande albero (Over), Angela Saglietti – Castagnole delle Lanze (AT) – con l’opera Due donne (Over), Giovanni Codutti – Bolzano – con l’opera Il tempo (Over), Joseph Bernato – Gaiole in Chianti (SI) – con l’opera Inverno di Liguria (Over), Elena Maneo – Mestre (VE) – con l’opera Virus assassino (Over), Stanislao Pau – Roma – con l’opera L’adolescenza (Over), Ester Eroli – Roma – con l’opera Dolori (Over), Christian Testa – Villanterio (PV) – con l’opera Virus (Over), Michelina Buono – San Severo (FG) – con l’opera Dopo il dolore, fine pandemia (Over), Nicola Macchi – Andria (BT) – con l’opera Fumo (Over), Federica Piazzale – Varallo (VC) – con l’opera Un’anima giunta a casa (Over).



L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

