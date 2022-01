Vertiv aderisce al programma di partnership RISE per lo sviluppo di tecnologie di data center sostenibili

Questa alleanza strategica aiuterà a sviluppare soluzioni sostenibili come il riutilizzo del calore generato dai data center o l’utilizzo di fonti di energia alternative

Vertiv (NYSE: VRT), fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e soluzioni di continuità, annuncia una nuova partnership con RISE Research Institutes of Sweden, un importante istituto per la ricerca e un partner di innovazione. Vertiv entra con il livello platinum nel programma di partnership per le tecnologie dei sistemi di data center, unendosi ai soci fondatori quali Facebook, Ericsson, Vattenfall, ABB, LTU e la regione di Norrbotten.



Il centro di ricerca del RISE, istituto di proprietà dello stato svedese sostenuto dai fondi dell’UE, è basato a Luleå, in Svezia. Collaborando con università, imprese ed enti del settore pubblico, il RISE svolge attività di ricerca e innovazione industriale con l’obiettivo di favorire la crescita sostenibile, rafforzando la competitività e il rinnovamento del settore.



Attraverso la partnership con RISE Vertiv sosterrà in modo particolare l’Infrastructure and Cloud research & test Environment (ICE), un centro sperimentale per data center che consente di accedere a studi e ricerche di alto livello, oltre a pubblicazioni e verifiche del RISE, nonchè di partecipare a ricerche e progetti minori.



Il fattore chiave di questa collaborazione è l’avanzato ambiente di test che include moduli di data center, contenitori per la climatizzazione e termici, gallerie del vento, banchi di prova per tecnologie a raffreddamento liquido e dei sistemi edge, e la capacità di raccogliere e analizzare tutti i dati risultanti dai test e dalle sperimentazioni.



“RISE conferma una leadership tecnologica nella ricerca applicata, un elemento che li qualifica come partner ideale per Vertiv. Questa collaborazione ci aiuterà a guidare il nostro settore verso una nuova era di data center cloud sostenibili su larga scala e di applicazioni edge ed enterprise”, ha dichiarato Stephan Liang, CTO di Vertiv.



“RISE sta svolgendo un ruolo di primo piano nella promozione della sostenibilità in tutta Europa e Vertiv è nella posizione ideale per fornire soluzioni ingegneristiche all’avanguardia per il settore dei data center, e non solo”, ha affermato Giordano Albertazzi, presidente di Vertiv EMEA. “I data center rivestono un ruolo cruciale nel settore delle infrastrutture digitali, dove efficienza e sostenibilità stanno diventando sempre più importanti. Tecnologie, sistemi e componenti devono essere ideati, sviluppati, testati e verificati prima di essere messi sul mercato e la nostra partnership con RISE sarà un tassello importante di questo percorso”.



Vertiv sostiene anche le molteplici iniziative promosse da RISE per il recupero del calore in eccesso generato dai data center e il suo riutilizzo in diverse applicazioni, quali ad esempio per l’agroalimentare e gli impianti agricoli verticali, per i sistemi di essicazione a biomassa o di teleriscaldamento, dove un recente studio di fattibilità mira a raggiungere una temperatura dell’acqua di mandata (SWT) di 90°-95° C. Tra gli altri progetti di ricerca congiunti Vertiv-RISE vi sono il bilanciamento dei carichi e l’assessment dell’intero ciclo di vita dei data center e di tutti i loro componenti, il machine learning della crittografia omomorfica, l’automazione delle infrastrutture digitali e i sistemi di auto-riparazione, le celle a combustibile, un contatore del carbonio digitale per utenti finali, nuovi metodi di raffreddamento e sistemi di gestione termica che supportino il riutilizzo del calore e l’economia circolare.



“Vogliamo essere vicini ai bisogni dell’industria e questa partnership aiuta il dialogo e la collaborazione reciproca. In questo modo possiamo continuare a sviluppare la nostra leadership di pensiero insieme ai nostri partner”, ha dichiarato Tor Björn Minde, Direttore Data Center ICE di RISE.



La collaborazione con RISE è l’ultima di una serie di iniziative che Vertiv ha avviato in tema di sostenibilità e, più in generale, di ESG (Environmental, Social and Governance). Vertiv infatti fa anche parte della Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) e della European Data Centre Association (EUDCA) e contribuisce al Climate Neutral Data Centre Pact che mira a soddisfare l’obiettivo posto dalla Commissione Europea per data center a impatto zero entro il 2030. Vertiv e RISE sono anche membri dell’E2P2 Tech Consortium, leader nello sviluppo di celle a combustibile a basse emissioni di carbonio per alimentare i data center.



Per ulteriori informazioni sull’impegno di Vertiv in tema di sostenibilità: Vertiv.com/Sustainability-EMEA.