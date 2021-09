Viaggi di Nozze: le mete più belle, idee per una luna di miele da sogno

Viaggi di nozze indimenticabili in mete da sogno, idee per il tuo viaggio di nozze, inoltre viaggi di nozze con tour organizzati? Tour operator o agenzia di viaggi o addirittura fai-da-te? Cercheremo soprattutto di scoprire e selezionare per voi i migliori viaggi di nozze.

Una sezione intera di questo blog è dedicata ai viaggi. I viaggi di nozze permettono di trasformare i tuoi sogni in realtà. Tutto questo avviene perché si va con la persona più importante della nostra vita in luoghi che abbiamo desiderato.





I Viaggi di nozze vanno sviluppati in modo da non arrecare pensieri. Le strutture ricettive prescelte devono essere all’altezza. I viaggi di nozze, il ricordo e la magia della luna di miele e rimane per sempre.



Le mete più belle per un viaggio di nozze da sogno

Organizzare un matrimonio è bello e anche complicato. Occorre scegliere i vestiti, le decorazioni, il luogo, la data. Soprattutto, come poter non menzionare il famoso film di Verdone: ” viaggio di nozze “.



Senza dimenticare la luna di miele: le idee per un viaggio di nozze indimenticabile sono davvero molte. E questa può essere l’occasione per un viaggio di nozze unico, alla scoperta di mete da sogno. La luna di miele dei tuoi sogni, inoltre matrimoni all’estero più affascinanti al mondo.



Quanto costa organizzare un matrimonio?

Il costo di un matrimonio? Difficile rispondere in modo preciso, dipende da molti fattori, come la location scelta oppure il numero degli invitati. In ogni caso, si tratta di un’occasione unica, come unica è la possibilità di fare il miglior viaggio di nozze possibile. Quindi, attenzione agli sconti e ai pacchetti luna di miele: e le mete per i viaggi di nozze incredibili possono essere alla nostra portata.



Dove si può andare in viaggio di nozze?

A dire la verità non c’è nessuna regola che ci guidi nella scelta delle mete per il viaggio di nozze. Tutto dipende dai nostri desideri e anche dal periodo in cui decidiamo di sposarci e partire.



Primavera e autunno sono i periodi “classici” per i matrimoni. Nessuno ci impedisce di scegliere una luna di miele in montagna in inverno oppure una luna di miele ad agosto. È il nostro viaggio di nozze e siamo noi a deciderlo.





Ovviamente un viaggio di nozze romantico è un evergreen. Come una luna di miele in costiera amalfitana, ma le idee per una luna di miele possono essere centinaia. Perché non pensare a una crociera di luna di miele? Oppure per una luna di miele a ottobre a un viaggio oltreoceano? La fantasia è il nostro unico limite quando decidiamo di organizzare un viaggio di nozze.



Quanto si spende in media per un viaggio di nozze?

Ma quanto si spende per una luna di miele? Una domanda lecita, che sicuramente dobbiamo porci prima di prendere una decisione sulle mete per la luna di miele. Le destinazioni per un viaggio di nozze sono molteplici e a queste corrispondono prezzi diversi.



Ovviamente un viaggio di nozze in Italia può costare meno di una luna di miele dall’altra parte del mondo. Per le lune di miele i pacchetti offerti dai tour operator permettono spesso di risparmiare molto. Senza dimenticare che i migliori viaggi di nozze sono quelli che incontrano in pieno i nostri desideri, qualunque essi siano.



Offerte per la luna di miele: dove trovarle?

Quando decidiamo di organizzare il nostro viaggio di nozze, cerchiamo le offerte per le lune di miele attraverso tutti i canali che abbiamo a disposizione.



Siti, blog, tour operator: qui possiamo trovare delle interessanti idee per il viaggio di nozze, oltre alla possibilità di offerte veramente convenienti. Il viaggio di nozze potrebbe essere l’occasione di fare quel viaggio che abbiamo sempre sognato. Soprattutto a un prezzo sorprendente: ecco gli ingredienti perfetti per la luna di miele dai sogni.



Quanto dura in media un viaggio di nozze?

Quanto possono essere lunghi i viaggi per la luna di miele? Anche qui, tutto dipende dalle nostre scelte. Viceversa se scegliamo lontane destinazioni per la luna di miele, ovviamente dovremmo prenderci più tempo per goderci tutto il viaggio.



Se invece le destinazioni per i viaggi di nozze sono più vicine, potremmo anche scegliere una “toccata e fuga”. Se abbiamo poco tempo a disposizione (e magari recuperare dopo con un viaggio più lungo).







Non dimenticatevi che è possibile organizzare anche splendidi viaggi di nozze in Italia. Voglio invitarti, a tal proposito a leggere l’articolo che ho scritto su cala luna in Sardegna. Abbiamo un incredibile e soprattutto molteplice patrimonio culturale e enogastronomico.



Viaggi di nozze mete da sogno per un viaggio unico

Scegliere la meta per la luna di miele o semplicemente per una vacanza romantica non è semplice. Possiamo scoprire insieme alcune fra le destinazioni da sogno per un viaggio di nozze indimenticabile. Cominciando con le mete ideali per chi si sposa a settembre, mese fra i più gettonati per le cerimonie.



Mete per viaggio di nozze a settembre: dove andare?

Viaggi di nozze

Cominciamo da un grande classico costituito da Stati uniti e Canada. Viaggi di nozze alla scoperta dell’emisfero del pianeta a noi opposto, Australia e Nuova Zelanda. Luoghi mistici e spirituali, oltre al clima favorevole sostengono un turismo sostenibile e ci spingono a visitare il Giappone, Taiwan e Hong Kong.



Ho scritto un articolo su un viaggio di nozze abbastanza particolare. Un incrocio di emozioni tra caldo e freddo di Canada e Caraibi.



Luna di miele in tour negli gli Stati uniti

Settembre è uno dei mesi migliori per organizzare una luna di miele. Il top per questo periodo è il tour che comprende parte degli Stati Uniti per arrivare fino in Canada, alla scoperta di luoghi bellissimi. Il nostro viaggio di nozze potrebbe partire da New York, la città che non dorme mai, che già da sola può valere un viaggio.



Una visita a Manhattan e una crociera a Ellis Island e Liberty Island, per vedere da vicino la Statua della Libertà.







Da New York possiamo raggiungere Washington, proseguire il nostro viaggio di nozze nella grande capitale. Da lì spostarci verso il Canada, direzione Toronto. Alla scoperta di una meta romantica per eccellenza per una luna di miele: le Cascate del Niagara.





Se invece vogliamo immergerci completamente nella natura durante il nostro viaggio di nozze, l’idea giusta è quella di un tour dei Grandi Parchi Americani. Scegliendo come base di partenza Los Angeles possiamo visitare il deserto del Grand Canyon, il Red Rock Canyon e la Death Valley.



I grandi parchi

La seconda parte del tour del viaggio di nozze comprende invece le zone dove il clima si fa più fresco. Cioè i parchi di Yellowstone, il Sequoia Park e lo Yosemite Park.



Questo prima di terminare tuttavia il nostro tour a San Francisco. Questa è una luna di miele che richiede almeno due settimane di tempo, per potersi godere della bellezza della natura.







Se il tempo a disposizione per la nostra luna di miele è limitato? C’è un luogo negli Stati Uniti che dobbiamo visitare: Las Vegas.



Un enorme parco di divertimenti per adulti. A suo modo, una città romantica. Perché non rinnovare le nostre promesse nuziali nella cappella dedicata a Elvis Presley. Dove i celebranti sono sosia perfetti del re del rock? Quel pizzico di follia all’interno dei viaggi di nozze è la cosa più intrigante.



Mete viaggio di nozze settembre: Australia e Nuova Zelanda

Una luna di miele dall’altra parte del globo? Il viaggio di nozze può essere l’occasione per fare quel viaggio che sogniamo da sempre e raggiungere mete davvero lontane. Come l’Australia e la Nuova Zelanda, che si trovano esattamente all’opposto rispetto all’Italia: un mondo nuovo, tutto da scoprire.



L’Australia offre una molteplicità di paesaggi incredibili: dalle coste agli infuocati deserti che si trovano nell’interno del paese. Partendo da Sydney è possibile organizzare un tour sulle Blue Mountains, dove vivere l’esperienza di vedere da vicino i canguri, animali simbolo di questo continente.





Oppure organizzare una crociera per osservare le balene e gli altri pesci che popolano questo mare. Da non perdere poi è la Grande Barriera Corallina Australiana: una meraviglia della natura, la più grande barriera corallina di tutti gli oceani.



La Nuova Zelanda è la meta perfetta per un viaggio di nozze nella natura selvaggia. Dopo una tappa ad Auckland possiamo proseguire con un tour nei luoghi del capolavoro cinematografico “Il Signore degli Anelli”.



Oppure volare in elicottero sul Ghiacciaio Franz Josef, una vera “rarità” perché situato a soli 300 metri sopra il livello del mare. Tante incredibili esperienze per un viaggio di nozze indimenticabile.



Mete per viaggio di nozze a giugno

Anche giugno è uno dei preferiti per celebrare i matrimoni: se lo scegliamo anche noi, quali sono per il viaggio di nozze le mete consigliate? Per magnifici viaggi di nozze a giugno ho selezionato il Sudafrica da solo oppure in abbinamento alle Seychelles. Dopodiché il Madagascar da solo o in abbinamento alle Mauritius. In alternativa c’è anche il Giappone splendido in questo periodo.



Ti invito a scoprire nel mio blog e tutte le mie passioni.



Organizzare il viaggio di nozze in Sudafrica

Viaggi di nozze in Sudafrica a Giugno e tutto il periodo che va da maggio ad agosto. In cui il clima è più secco e il caldo meno intenso in tutto il territorio. Sono i mesi più adatti per una luna di miele in Sudafrica.



Pochi luoghi sanno regalare le stesse emozioni di questo. Scegliendo come base Cape Town potremmo goderci lo spettacolo del tramonto dalle Table Mountains. Oppure avvicinarsi (ma non troppo) ai buffi pinguini dai piedi neri che si trovano a Boulders Beach.



E se vogliamo una luna di miele a contatto con la natura, il Kruger Park ci aspetta. Con una fauna selvatica ricca che è impossibile da trovare altrove. E non dimentichiamo di fare una tappa per ammirare la bellezza del Blyde River Canyon.



Viaggio di nozze dal Sudafrica alle Seychelles

Dopo le meraviglie della natura vogliamo goderci il relax di una settimana in uno dei mari più belli del mondo? Poche ore di volo dal Sudafrica permettono di raggiungere le Isole Seychelles. I viaggi di nozze spesso prevedono l’estensione mare. Anche solo qualche giorno sulle spiagge delle isole Praslin e La Digue sono perfette per una luna di miele rilassante e romantica.



E’ una delle destinazioni più gettonate dagli Sposi per il mare celeste e per la natura selvaggia. Un microclima che favorisce una incredibile biodiversità di flora e fauna. I viaggi di nozze eco sostenibili.



Le Seychelles sono un piccolo arcipelago costituito da tante isole molto differenti tra loro. Tutte da esplorare, splendidi mari, spiagge di sabbia bianchissima, ma anche montagne e foreste incontaminate offrono emozioni indimenticabili, in un ecosistema ancora primordiale.



Dove sono le Seychelles?

All’altezza dell’equatore nell’Oceano Indiano. Sono indicate per i viaggi di nozze? Assolutamente si. Si trovano al largo delle coste africane e a un migliaio di chilometri a nord dal Madagascar. Le Seychelles non si raggiungono al momento dall’Italia con voli charter diretti. Occorrono circa tredici ore di volo, o con voli di linea Emirates con scalo a Dubai,



Qatar Airways con scalo a Doha e Etihad con sosta ad Abu Dhabi. Inoltre abbiamo anche Turkish Airlines , Ethiopian Airlines e Kenya Airways:. Propongono delle discrete coincidenze. Compagnie aeree abituate ad avere a bordo sposini in viaggio di nozze. Con possibilità, nel caso di Emirates di uno stop di qualche giorno a Dubai. Ad esempio per qualche pomeriggio di shopping e di visita della città.



All’isola Seychelles troverete le spiagge più belle del mondo oltre ad un vero e proprio paradiso tropicale.



Perché scegliere le Seychelles?

Perché viaggi di nozze alle Seychelles? Per l’eccezionale scenario naturale che sfocia con tutta la sua forza direttamente sul mare. Ci regala ovunque panorami unici in qualsiasi direzione si guardi propongono scenari da cartolina. Il mare ancora contornato da barriere coralline. Il cielo spesso terzo.



Che dire poi degli abitanti di queste stupende isole, persone amichevoli è soprattutto portate all’ospitalità. Sempre sorridenti con noi che veniamo dall’estero e non considerandoci come semplici turisti. Infine per la loro riservatezza.



Non esiste turismo di massa. Non ci sono villaggi con trattamento tutto incluso. Viaggio di nozze inteso anche come istanti da dedicare solo al proprio partner.



Quando andare alle Seychelles?

Tutto l’anno va bene. Eviterei dicembre gennaio (che in genere sono i mesi piovosi. Le temperature sono spesso costanti tra il giorno alla notte e si aggirano sempre sui 25° o 30°. Non vi sembrano temperature ideali per un viaggio di nozze?



Occorre fare attenzione alla stagione delle piogge e alle alghe. In questo periodo i monsoni portano alghe sul lato dell’isola esposto alla corrente stagionale. È sufficiente prenotare la struttura giusta per evitare queste problematiche. Il periodo che consiglio va da marzo a giugno e da settembre a ottobre, ma tuttavia anche i mesi estivi ci accolgono con ottimo tempo.



Viaggi di nozze sempre nel pieno rispetto dell’ambiente della natura. Difendiamo e sosteniamo il nostro pianeta in ogni momento, anche in viaggio di nozze.



Dove soggiornare alle Seychelles?

Di solito, la prassi consiglia di scegliere più isole.. La Digue in cui si trova una delle spiagge più belle del mondo, ideale per viaggi di nozze. Anse Source d´Argent. Poi abbiamo Praslin e Mahè che essendo le più vaste e popolate possono essere visitate usando i mezzi pubblici locali. Alcune isole minori come Desroches e Fregate,



Silhouette o Nord Island, propongono un solo resort a tutto vantaggio della calma e del relax. Queste isole ci propongono strutture di tutti i prezzi anche guest house. Cosa sono le guest house? Sono piccole abitazioni curate nei particolari e in grado di fornire prezzi ragionevoli. Non si misura il fascino di un viaggio di nozze dal costo, ma dalle emozioni che ci regala.



Cosa fare alle Seychelles?

Alle Seychelles non si fa solo vita di spiaggia. È possibile prenotare molte escursioni verso l’interno per esempio al contrario delle Maldive in cui la vita di mare la fa da padrone. Viaggi di nozze da sogno. Queste isole offrono una flora variopinta e rigogliosa. Tuttavia troviamo montagne e colline da visitare. È possibile muoversi a piedi con guide locali o con biciclette.



Consigli utili prima di prenotare il tuo viaggio di nozze alle Seychelles

Servitevi sempre da agenzie di viaggi o tour operator. Il vostro viaggio di nozze non deve presentare problematiche. Prenotate su almeno su due isole o più. Se partite dall’Europa prenotate voli di sera in modo che possiate viaggiare la notte e sbarcare la mattina.



Con voli in partenza dall’Italia potete cogliere l’occasione per sostare qualche giorno nelle città di scalo in modo da spezzare anche viaggio. Soprattutto potete visitare Abu Dhabi, Dubai, Doha, Istanbul o Nairobi.



Voglio consigliarvi questo splendido libro in offerta Mauritius, Réunion e Seychelles.



I migliori resort delle Seychelles

Al primo posto mettiamo Constance Lemuria fornito di 4 ristoranti e una piscina su 3 livelli. Ecco che il viaggio di nozze si trasforma in magia. Questa struttura offre ville e suite molto grandi. Una villa, non in alta stagione viene circa quindicimila euro a settimana. Poi mettiamo il Four Seasons Resort Seychelles at Desroches Island, a seguire Anantara Maia Seychelles Villas.



Per maggiori informazioni sulle Seychelles

Se avete bisogno di ulteriori informazioni sulle Seychelles per il tuo viaggio di nozze continua a leggere. Cosa mettere in valigia, il periodo migliore per partire e tante altre curiosità potete consultare Wikipedia sulle Seychelles.



Luna di miele tra Madagascar e Mauritius

Se amiamo il mare e le isole, giugno è perfetto per organizzare un viaggio di nozze in Madagascar. La natura selvaggia di quest’isola è qualcosa di assolutamente meraviglioso e vale la pena di organizzare un safari (fotografico ovviamente) per poterla ammirare dal vicino.



Posizionato davanti alla costa orientale dell’Africa, c’è un vero e proprio paradiso naturale. Bagnato dalle calde acque dell’Oceano Indiano troviamo il Madagascar. Circondato da acque turchesi e con le coste intarsiate da palme, le sue spiagge sono lo scenario perfetto. In altre parole meta di un indimenticabile viaggio di nozze.



La perfetta combinazione tra flora e fauna offre pertanto un’eco sistema unico. Resort da sogno dove passare la luna di miele. Viaggio di nozze romantico alla ricerca dei paesaggi unici offerti da questa terra. Ci sono così tante cose da ammirare in Madagascar che occorre tornarci più volte.



La capitale Antananarivo

La capitale del Madagascar è una città somigliante ad altri centri dell’Africa. C’è molta confusione e l’area è poco respirabile. Tuttavia una sosta è d’obbligo, in quanto ci sono sorprese dietro ad ogni angolo. Iniziamo il nostro viaggio di nozze scoprendo I mercati di Tana con i loro prodotti alimentari, artigianali, sono caratteristici..



Lo Zoma, entrato nella storia, fino al ’94, è tra i più grandi e suggestivi mercati al mondo. Inoltre nelle vicinanze del Mercato della Diga, si posiziona uno dei negozi per la lavorazione della carta antaimoro. Ottenuta dalla corteccia di avoha, una pianta che cresce nel sud del Madagascar.



Il parco Nazionale di Ranomafana

Poi giungiamo al parco Nazionale di Ranomafana costituito da ettari di colline ricoperte da foresta pluviale. Un’altra tappa ma imperdibile per i viaggi di nozze. All’interno del parco convivono circa 29 specie di animali differenti. Abbiamo lemuri, ed un centinaio di specie di uccelli, rettili e farfalle.



La vegetazione è altrettanto rigogliosa e variopinta. Ci sono molte varietà di felci, palme, orchidee, piante medicinali e carnivore e foreste di bambù giganti.



Isalo

Posto da praterie, montagne di arenaria e rose dal vento e dall’oceano. Tutto questo forma un panorama molto suggestivo. È un Parco Nazionale importante per le sue formazioni rocciose, dai canyon alle piscine naturali, ottimi per un bagno rigenerante.



Le isole Mauritius

E per la seconda parte della nostra luna di miele, le spiagge delle Mauritius ci aspettano. Qui possiamo stenderci sulla sabbia per goderci il sole oppure fare il bagno nel mare cristallino. Viaggi di nozze da sogno. Se siamo appassionati di immersioni, ci troviamo in un vero paradiso, alla scoperta di pesci e di coralli dai colori incredibili.



Luna di miele idee speciali: un viaggio di nozze in Giappone

La luna di miele può essere l’occasione giusta per conoscere da vicino una cultura molto diversa dalla nostra come quella del Giappone. Basta prendersi almeno due settimane (anche se tre sono meglio) e prenotare un volo per il Giappone. Sicuramente il periodo migliore per organizzare un viaggio di nozze in Giappone è quello compreso fra marzo e aprile.



Tuttavia perché proprio in questa stagione si verifica la fioritura dei ciliegi. Uno spettacolo che non ha eguali in nessun altro luogo. In questo paese fioriscono infatti 65 specie diverse di ciliegio, ognuna con i suoi colori e le sue particolarità.



E una luna di miele in Giappone è anche l’occasione per scoprire una metropoli particolare e unica come Tokyo. Il nostro viaggio di nozze magicamente prende vita. Uno dei luoghi dove modernità e tradizione vivono fianco a fianco, creando dei contrasti particolarmente interessanti.



Come interessanti sono tutte le esperienze che si possono vivere in Giappone e che spesso conosciamo solo attraverso il cinema e i libri. Assistere a un incontro di Sumo, alla cerimonia del tè, a uno spettacolo di una geisha oppure arrivare sulla cima del Monte Fuji. Tutte esperienze che rendono unico il nostro viaggio di nozze.



La luna di miele in Giappone comincia da Kyoto

I caratteristici vicoli di Kyoto consentono di vivere il Giappone nei suoi aspetti più romantici. La città ricca di templi e canali, sono tuttavia scenari naturali per tanti poeti. Addirittura tante giapponesi la scelgono come loro viaggio di nozze. Dopo una giornata stancante di sera potete ritiratevi nelle camere del vostro ryokan ad Arashiyama. Qui è possibile rilassarsi nella vostra vasca con acque termali naturali all’aperto.



La famosa ospitalità locale giapponese

Il Giappone è un posto perfetto per i viaggi di nozze. L’ospitalità in Giappone è un concetto che tuttavia nel DNA della popolazione. In altre parole la professionalità e la cortesia sono ad altissimi livelli. È loro modo di dire di fatto che intrattengono gli ospiti con tutto il loro cuore. Per tutta la durata del vostro viaggio di nozze non vi sarà possibile non apprezzarlo.



La magia dei Ryokan

Dormire in uno dei tanti ryokan vi darà le possibilità di vivere un’esperienza unica. I ryokan sono delle piccole e famose locande giapponesi dove è possibile respirare le tradizioni di questa terra unica. Da provare assolutamente le acque termali dell’onsen e assaporare la cucina di stagione (kaiseki) locale.



Viaggi di nozze all’insegna di un particolare mix tra tradizione e tecnologia.. Queste strutture sono in grado di assecondare le vostre esigenze alimentari affinché il vostro viaggio di nozze in Giappone rimanga un ricordo indelebile.



Abbinare il Giappone al mare? Certo che è possibile

Una volta concluso il vostro tour in Giappone potrete senza dubbio decidere di prolungare il viaggio. Difatti potrete concedervi vero riposo continuando con l’estensione mare. Okinawa, dopodiché Bali, oppure Maldive, Thailandia e Dubai o isole Fiji. Soltanto alcune delle moltissime mete per viaggi di nozze che posso consigliarvi. Nel viaggio di nozze la scelta della destinazione mare è sempre molto soggettiva.



In primo luogo da ciò che vi piace fare, in secondo luogo dalla durata del viaggio di nozze. Alcune stagioni sono infatti particolarmente consigliate per il sud est asiatico. Viceversa altre richiamano diverse latitudini.



Viaggi di nozze idee romantiche: luna di miele in crociera

Vogliamo che la nostra luna di miele sia all’insegna del comfort ma allo stesso tempo ci permetta di scoprire luoghi affascinanti? Perché non pensare a un viaggio di nozze in crociera? Le mete a nostra disposizione sono moltissime ed è possibile partire praticamente in ogni periodo dell’anno. Inoltre, possiamo scegliere il nostro viaggio di nozze anche in base al tempo che abbiamo a disposizione.



Se possiamo concederci solo pochi giorni per il nostro viaggio di nozze la soluzione è quella di una crociera a breve raggio. Un tour del Mediterraneo è la soluzione perfetta, con la possibilità di scegliere fra un viaggio a occidente, fra Spagna, Malta e la Sicilia. Oppure a oriente, alla scoperta della Grecia e delle sue isole e del Montenegro, magari partendo da Venezia.



Per una crociera un po’ più lunga la meta ideale è il Nord Europa. Viaggio di nozze all’insegna del sole a mezzanotte. Partendo dalla Germania è possibile andare alla scoperta della Svezia, della Danimarca, della Finlandia fino ad arrivare a San Pietroburgo, nella lontana Russia. Ricordiamoci solo di coprirci, perché al Nord ci attende il freddo!



Viaggi di nozze in crociera con destinazioni uniche

Sognando la cena romantica nel grattacielo a Dubai o una nuotata nelle acque calde e turchesi dei Caraibi? Ballare ritmi sudamericani o cenare con vista sull’Oceano? I viaggi di nozze in crociera allora fanno per voi. Le ammiraglie più belle sono in grado di offrire emozioni uniche per suggellare il vostro amore in viaggi di nozze indimenticabili.



Una luna di miele particolare per vivere il vostro amore dalla prospettiva romantica del mare. Piccoli regali, dolci sorprese, inaspettati momenti lieti per i vostri viaggi di nozze in crociera.



Viaggio di nozze in crociera: i Caraibi e l’Oceano Indiano

Vogliamo una luna di miele in crociera da ricordare? I Caraibi ci aspettano. Non è un caso che proprio queste isole siano la meta preferita dai croceristi di tutto il mondo. Qui si uniscono lingue, colori e tradizioni molto diverse e ogni isola rappresenta un elemento a sé. Il viaggio di nozze deve servire a scoprire popoli e tradizioni diversi dai nostri.



Partendo dalla Florida è possibile raggiungere prima le Bahamas, poi la Giamaica, per poi spingersi verso l’Honduras e concedersi una tappa sulle coste del Messico. Alla scoperta delle rovine dell’antica civiltà Maya. Tutto godendosi, durante il viaggio di nozze anche le bianche spiagge e lo splendido mare che circonda queste isole.



E se l’idea per il nostro viaggio di nozze è quella del completo relax. Allo stesso tempo non vogliamo semplicemente limitarci al classico villaggio vacanze? Una luna di miele in crociera nell’Oceano Indiano potrebbe essere davvero una sorpresa.



Si tratta di una crociera in media più lunga delle altre, ma che non rischia di sottoporci a tour de force fra le varie tappe. Le tappe alla scoperta dei più bei luoghi di questo angolo del mondo. Fra cui il Madagascar, le Seychelles e le Mauritius, sono intervallati dai giorni di navigazione. In cui potremo goderci tutti i comfort delle moderne navi da crociera.



Mete viaggi di nozze: la Polinesia Francese per una luna di miele romantica

Esistono diverse mete in tutto il mondo che sono adatte a un viaggio di coppia. Ma per un viaggio di nozze veramente romantico, la scelta non può che cadere sulla Polinesia Francese.



Pensare a Bora Bora, piccola isola dell’arcipelago della Polinesia, fa pensare immediatamente all’amore romantico. Il viaggio di nozze deve essere romantico non trovi? E in effetti una luna di miele in Polinesia Francese è un’esperienza davvero indimenticabile.



Da una parte per il mare cristallino che difficilmente si trova in altre isole e per i paesaggi da sogno. Dall’altra per le strutture ricettive che sono a disposizione dei visitatori.



Infatti, pur essendo l’isola un vero paradiso che ancora conserva intatta la bellezza della natura. Tuttavia gli hotel e i villaggi sono moderni e dotati di ogni comfort. E si integrano perfettamente con il paesaggio che li circonda. Viaggio di nozze che soprattutto ci fa riscoprire quanto sia importante la natura.



Senza dimenticare il clima: sempre caldo, ma senza particolari eccessi. La stagione più indicata per una luna di miele a Bora Bora è quella che va da giugno a ottobre.



Da novembre a maggio il clima è sempre caldo, ma è più alta la probabilità di incappare in forti piogge. Quindi, se decidiamo di sposarci in estate, la Polinesia Francese può essere la scelta per la nostra luna di miele.



Viaggio di nozze in Polinesia: una Luna di Miele nel Lusso

La Polinesia Francese è composta da un insieme di arcipelaghi, per un totale di circa 118 isole e atolli. Tuttavia si sviluppano a cavallo tra l’Equatore e il Tropico del Capricorno.



Questi fantastici attori li sono la destinazione ideale per le Lune di Miele e viaggi di nozze. Una parte del pianeta ancora incontaminato, dove tuttavia il tempo va al rallentatore.



I viaggi di nozze in queste terre sono caratterizzati da contatti ravvicinati con una natura primitiva. I novelli sposini possono lasciarsi andare nella quiete à più assoluta. Dolcemente accarezzati dal clima caldo tropicale , i vostri viaggi di nozze con lo sguardo perso nell’orizzonte allo stesso modo senza limiti.



I viaggi di nozze si fanno una volta sola quindi non perdere l’occasione per il tuo viaggio di nozze in Polinesia francese. Un vero e proprio paradiso nel mezzo dell’Oceano Pacifico.



Un’opportunità imperdibile quella di rilassarsi tra le numerose isole della Polinesia. Tuttavia ti consentirà di apprezzare la pace pace di questi luoghi così diversi dai nostri. Viaggi di nozze immergendosi nelle acque cristalline dell’Oceano Pacifico. Splendide passeggiate romantiche nella finissima sabbia bianca polinesiana.



I viaggi di nozze nelle isole della Polinesia Francese non sono solo mare e relax. Puoi trovare una natura ancora primordiale e inoltre la possibilità di fare romantiche passeggiate ed escursioni. Un’incontaminata foresta tropicale alternate inoltre ad una stupenda costa vulcanica, vi regaleranno scorci panoramici unici al mondo.



Tuttavia nel vostro tour non può mancare un viaggio a Bora Bora. Uno dei luoghi più affascinanti del pianeta. I viaggi di nozze organizzati dalle agenzie di viaggio prevedono sempre più isole.



Un viaggio di nozze in Polinesia ti da la possibilità, attraverso immersioni e snorkeling di vivere esperienze uniche ammirando pesci tropicali variopinti di colori.



Luna di miele: le mete più esclusive per un viaggio di nozze da sogno

Ci sono alcuni luoghi che si possono ritenere unici, non solo per la loro bellezza, ma anche perché rappresentano il lusso a livello globale. Allora perché non approfittare dell’occasione unica e organizzare un viaggio di nozze in una di queste mete esclusive?



Viaggio di nozze a Dubai: luna di miele nella città del futuro

Se c’è una città che può essere identificata con il concetto di lusso e quello di esagerazione quasi sfrenata in ogni campo, questa è Dubai. Per il nostro viaggio di nozze vogliamo soggiornare in un resort esclusivo, dove i servizi sono in grado di stupirci ogni giorno? La città degli Emirati Arabi è la meta che fa per noi.



Dubai può essere anche una città di transito nella quale trascorrere qualche notte prima di trasferirsi alle Maldive per il nostro indimenticabile viaggio di nozze.



Ci aspetta una luna di miele in mezzo al deserto, in una città dove è possibile incontrare palazzi altissimi e ultramoderni vicino a tradizionali souk. A Dubai non mancano le spa, anch’esse esclusive, dove potremo rilassarci e riposarci dalla fatica della vita quotidiana, immersi in un ambiente elegante e ricercato. Un viaggio di nozze in un luogo in grado di regalare emozioni uniche. Come la vista dalla torre Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo.



Luna di miele idee speciali: un viaggio di nozze in Botswana

Una luna di miele in una terra talmente incontaminata e libera dalla presenza dell’uomo da sembrare quasi primitiva? Un’idea originale, che è possibile concretizzare organizzando un viaggio di nozze in Botswana. Stiamo parlando di migliaia di chilometri di natura assolutamente incontaminata, dove possiamo osservare gli animali liberi nel loro habitat naturale.



Una luna di miele che ci porterà in luoghi dove davvero il tempo sembra essersi fermato. Tutto questo per un’esperienza che non sarà solo un semplice viaggio, ma soprattutto l’occasione per riconnettersi alla natura. Il momento migliore per andare in viaggio di nozze in Botswana va da aprile a settembre.



Durante questi mesi infatti il clima è meno caldo e più secco. E la scarsità della vegetazione permette di osservare con maggiore facilità anche gli animali selvatici più schivi.



Viaggio di nozze nella città che non si spegne mai: luna di miele a Hong Kong

Vogliamo organizzare una luna di miele all’insegna della modernità, della scoperta e dell’energia? Scegliere Hong Kong come meta per il nostro viaggio di nozze sarà davvero una sorpresa. In questa città non correremo mai il rischio di annoiarsi, perché tutto è in perenne movimento, 24 ore su 24. Una città all’avanguardia, dove ristoranti e locali sono sempre pieni di vita.



Basta uscire anche di poco dalla città per trovare una realtà completamente diversa. Fatta di paesaggi naturali incantevoli e luoghi circondati da un’aura di mistero. Da non perdere il Tempio di Po Lin, tempio buddista che ogni anno attira migliaia di fedeli e di visitatori da tutto il mondo. Viaggio di nozze come forma trascendentale di meditazione.



Per le sue caratteristiche architettoniche ricorda molto da vicino gli edifici della “Città Proibita” di Pechino. Il monastero è stato a lungo isolato dall’esterno e solo negli ultimi anni si è aperto al pubblico.



Da non dimenticare una visita anche ai giardini del monastero. Sono ben tre, molto estesi, e che ospitano diverse specie di pianti, soprattutto ibiscus e orchidee. Oltre alla bellezza, questi luoghi sono caratterizzati da un’atmosfera unica, che spinge alla meditazione e alla ricerca del proprio essere. Viaggi di nozze anche per riscoprire noi stessi.



Il periodo migliore per organizzare una luna di miele a Hong Kong è quello compreso fra ottobre e aprile. Infatti in questi mesi, soprattutto durante quelli autunnali, il clima è gradevole e non si rischia più di trovare l’alto livello di umidità tipico dell’estate.



Luna di miele: curiosità sulle origini del viaggio di nozze

Chiudiamo con una curiosità che riguarda la luna di miele o viaggio di nozze e l’origine di questa definizione. L’espressione nasce da un’antica tradizione babilonese, per cui gli sposi ricevevano in dono una bevanda a base di idromele. Questa, che doveva durare un mese, avrebbe dovuto assicurare fertilità e prosperità all’unione.



Significato di viaggio di nozze e luna di miele. Una diversa tradizione fa nascere questa espressione addirittura durante la preistoria. Infatti all’alba dei tempi lo sposo “rapiva” letteralmente la futura moglie e si nascondeva con lei per la durata di una luna. Durante questo periodo gli sposi si nutrivano esclusivamente di miele.



Questa, che doveva durare un mese, avrebbe dovuto assicurare fertilità e prosperità all’unione. È interessante notare come la locuzione “luna di miele” sia comune a molte lingue. In spagnolo si dice infatti “luna de miel”, in inglese “honeymoon”. Persino in arabo l’espressione è la stessa, cioè “shahr el ‘assal”.



Libri consigliati

Lonely Planet Mauritius, Reunion & Seychelles [Lingua Inglese] Copertina flessibile

Seychelles low-cost: Viaggia, scopri e assapora le isole Seychelles! Con la mia guida imparerai a viaggiare low-cost scoprendo le bellissime isole di Mahè, Praslin e la Digue. Formato Kindle

Australia. Con mappa. Nuova ediz. Copertina flessibile

California. Nuova ediz. Con mappa estraibile Copertina flessibile

Caraibi Copertina flessibile

Giappone Copertina flessibile

Canada. Con mappa. Nuova ediz. Copertina flessibile



Conclusioni

Spero che l’articolo sui viaggi di nozze sia stato interessante. Sono convinta che saprete coglierne idee e consigli. Viaggio di nozze oppure semplice viaggio l’importante è partire. L’importante è scoprire nuovi mondi, nuove civiltà. Si vive una volta sola, lasciate che il vostro viaggio di nozze sia unico ed indimenticabile.



” I viaggiatori non han mai detto pur una sola bugia,

per quanto gli sciocchi che se ne restano a casa

rifiutino di prestar loro fede “.

William Shakespeare



---

laura poletti

Articolo scritto da Laura Poletti. Lavoro come content writer dal 2011: Ho esperienza nell’ottimizzazione SEO e nell’utilizzo di WordPress. Ho lavorato per circa un anno come Social Media Manager, esperienza anche nella scrittura di post per FB, TW, Linkedin. Leggo, traduco dall’inglese all’italiano e sono madrelingua italiana.