“Viaggio nel corpo umano tra scienze e ricette” è il nuovo libro del food mentor e divulgatore scientifico Marco Bianchi

Oltre 70 ricette alla scoperta degli alimenti e delle combinazioni culinarie che più fanno bene al nostro corpo, migliorano la funzionalità degli organi e ci proteggono dall’insorgenza di specifiche patologie

È disponibile in tutte le librerie e store digitali “VIAGGIO NEL CORPO UMANO TRA SCIENZA E RICETTE” (HarperCollins, 18.90 euro, 192 pagine, https://www.harpercollins.it/marco_bianchi_viaggio/), il nuovo libro di MARCO BIANCHI, che torna con questo nuovo volume ad esplorare il rapporto tra salute e corretta alimentazione.



Con “Viaggio nel corpo umano tra scienza e ricette”, il food mentor e divulgatore scientifico si pone l’obiettivo di spiegare con oltre 70 ricette quali siano gli alimenti, le combinazioni, gli abbinamenti e le ricette utili a migliorare la funzionalità del nostro corpo e di specifici organi in particolare, oltre che a evitare l’insorgenza di determinate patologie. Protagonisti di “Viaggio nel corpo umano tra scienza e ricette” saranno infatti sette organi principali, raccontati come mai prima d’ora: il cervello, il cuore, lo stomaco e l’esofago, l’intestino, le ossa e la cartilagine, l’apparato urinario e sessuale e la pelle.



Il libro porta avanti quella che da sempre è la mission di Marco Bianchi sui social, in tv e in libreria, di illustrare il rapporto tra funzionalità e prevenzione, tra salute e benessere a tavola con interesse, intelligenza, passione e praticità. Consigli pratici e ricette salutari che non rinunciano al gusto, raccontati con il sorriso e la semplicità che da sempre contraddistinguono lo stile di Marco Bianchi.



MARCO BIANCHI è un food mentor e divulgatore scientifico, autore di diversi libri e conduttore. Diplomato come Tecnico di Ricerca Biochimica presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, ha iniziato a lavorare all’Istituto FIRC di Oncologia Molecolare di Milano. L’incontro più importante della sua vita professionale è stato nel 2008 con Umberto Veronesi e la sua Fondazione, con cui collabora da anni come divulgatore scientifico. E siccome ha sempre amato cucinare, il passo tra la scienza e la cucina è stato breve. Ha pubblicato molti libri, gira l’Italia per presentare i suoi progetti di divulgazione e intrattenimento e sostiene campagne di sensibilizzazione su temi a lui molto cari. In televisione ha partecipato a Geo & Geo, Detto Fatto, La prova del cuoco ed È sempre mezzogiorno, ha presentato per Fox Life tre docu-reality dedicati alla rieducazione verso una sana alimentazione di adulti e bambini in sovrappeso, ha condotto per Food Network le trasmissioni La mia cucina delle emozioni e Il gusto della felicità e per Rai1 Linea Verde Estate. È ospite fisso di Buongiorno benessere, sempre su Rai1. Con HarperCollins ha pubblicato Cucinare è un atto d’amore, La mia cucina delle emozioni, Il gusto della felicità, La nostra salute a tavola e Cucinare insieme è un gioco buonissimo.



