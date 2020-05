Video Tutorial con le Donne del Vino per produrre, vendere e raccontare il vino

A Maggio l’Associazione guidata da Donatella Cinelli Colombini lancia un’iniziativa di formazione gratuita online inserita nel progetto future ma aperta a tutti

Come si impara a scrivere un comunicato stampa? Come si guida una degustazione avvincente? Come si prepara un incontro con un importatore? Come si fa il follow up dopo una fiera? Come si racconta il vino per aumentare le vendite? Cosa rende efficace la comunicazione on line? A queste e ad altre domande proveranno a rispondere le Donne del Vino che dedicano il mese di maggio alla formazione online.



Durante la “reclusione casalinga” da Covid-19, l’Associazione Nazionale guidata da Donatella Cinelli Colombini reinventa in chiave virtuale il Progetto FUTURE, dedicato alle giovani under 30 che pensano al loro futuro professionale nel vino. È stato chiesto alle associate di mettere a disposizione i propri talenti, sviluppando e insegnando, attraverso un video, un aspetto della propria professione.



Produttrici, ristoratrici, enotecarie, sommelier, comunicatrici hanno raccolto l’invito e da oggi, martedì 5 maggio, è in programma un fitto calendario di video lezioni gratuite su vari argomenti tutte da gustare e aperti a tutti. Al momento i video tutorial sono quattordici in programmazione fino al 18 giugno. Si parte con i tutorial della presidente Cinelli Colombini su turismo e tipologie di cantine vinicole. Chi ha piacere di ricevere video o le slide, dove previste, può richiederle a: donne@ledonnedelvino.com.



«Il progetto FUTURE – ricorda la presidente Donatella Cinelli Colombini - è nato da un’idea di Alessandra Boscaini, responsabile commerciale di Masi e delegata del Veneto. Finora ha raccolto in un data base sul sito dell’associazione, l’offerta formativa delle nostre socie: lezioni, visite, stage in cantina. Ora ripartiamo con questi video tutorial che sono fruibili per tutti quelli che vogliono sapere di più su determinati argomenti: chi guarda avrà l’emozione di imparare direttamente dalle produttrici e dalle donne del vino che si mettono in gioco e insegnano in prima persona. È facile, è bello, è utile ad altri. Aiuta a vincere l’ansia e ritrovare fiducia. E non ultimo, aumenta la visibilità delle singole socie e delle loro imprese».



I video tutorial saranno pubblicati sul canale You Tube Le Donne del Vino e sui canali social delle Donne del Vino (Facebook: Associazione Nazionale Le Donne del Vino; Instagram IGTV: @donnedelvino; Twitter: @donnedelvino). Saranno messi online con una cadenza di due video alla settimana: il lunedì e il giovedì alle 11,00.

Nella video gallery del sito www.ledonnedelvino.com, ci sarà l’elenco dei video con i temi delle singole lezioni e il nome delle Donne del Vino che ne sono protagoniste.



ECCO IL CALENDARIO DEI TUTORIAL



MARTEDÌ 5 MAGGIO

Donatella Cinelli Colombini – produttrice - Toscana

Il turismo del vino

GIOVEDÌ 7 MAGGIO

Donatella Cinelli Colombini - produttrice - Toscana

Le tipologie di cantine turistiche

LUNEDÌ 11 MAGGIO

Lavinia Furlani e Andrea Pozzan – Wine Meridian - Veneto

6 soft skills per 6 fasi della vendita del vino

GIOVEDÌ 14 MAGGIO

Liliana Savioli – sommelier e giornalista – Friuli Venezia Giulia

I vini macerati in anfora

LUNEDÌ 18 MAGGIO

Vincenza Folgheretti – enologa - vice delegata Toscana

Come decidere il momento della vendemmia

GIOVEDÌ 21 MAGGIO

Susana Alonso – Sorsi di web – Sardegna

Come comunicare il tuo brand on line

LUNEDÌ 25 MAGGIO

Federica Gatto – sommelier e giornalista - Campania

La viticoltura eroica tra Nord e Sud

GIOVEDÌ 28 MAGGIO

Priscilla Occhipinti – distillatrice Nannoni Grappe - Toscana

Introduzione ai distillati

LUNEDÌ 1° GIUGNO

Floriana Risuglia – avvocato – vice delegata Lazio

E-commerce del vino: come orientarsi con il Covid-19

GIOVEDÌ 4 GIUGNO

Laura Bucci – sommelier comunication manager – Toscana

Come si realizza un company profile

LUNEDÌ 8 GIUGNO

Barbara Sgarzi – sommelier e giornalista – Lombardia

Social media wine: tre consigli da mettere in pratica

GIOVEDÌ 11 GIUGNO

Alessia Canarino – sommelier – Campania

La differenza di potenziale evolutivo tra vini con chiusura in tappo di sughero e vini con chiusura stelvin (lingua inglese)

LUNEDÌ 15 GIUGNO

Paola Dei – giornalista e psicologo dell'Arte – Toscana

Il vino nell’arte

GIOVEDÌ 18 GIUGNO

Marta Galli – Le Ragose – Veneto

Le caratteristiche e i benefici delle vecchie varietà autoctone della Valpolicella: la nostra esperienza cinquantennale



Chi sono del Donne del Vino

Le Donne del Vino sono un’associazione senza scopi di lucro che promuove la cultura del vino e il ruolo delle donne nella filiera produttiva del vino. Nata nel 1988, conta oggi circa 900 associate tra produttrici, ristoratrici, enotecarie, sommelier e giornaliste. Le Donne del vino sono in tutte le regioni italiane coordinate in delegazioni. Altre info sul sito e sul blog: www.ledonnedelvino.com