Videosorveglianza Urbana e privacy, luci e ombre: se ne parla a Secsolutionforum di Pescara

Gli Amministratori Comunali e la Polizia Locale non possono mancare

Durante la manifestazione del prossimo 27 marzo a Pescara, si parlerà del tema più caldo in ambito di sicurezza urbana integrata, la videosorveglianza e l’impatto sulla privacy



IL TEMA E' CALDO



C’è un tema di particolare e fondamentale importanza che va trattatto da giuristi di una certa e riconosciutaita competenza: l’impatto della normativa privacy sulla videosorveglianza urbana integrata e sulle attività di amministratori comunali e delle forze dell’ordine. Il GDPR è uno degli scogli che impatta direttamente nell’organizzazione tecnico-pratica della videosorveglianza ed è quindi necessario decodificarlo in maniera consapevole e professionale e non semplicistica.



FACCIAMO CHIAREZZA



Per fare luce su questo aspetto lacunoso, l’Avv. Marco Soffientini terrà un intervento dal titolo “Videosorveglianza urbana integrata e la nuova disciplina Privacy” all’interno del momento di approfondimento dedicato alla “Videosorveglianza urbana integrata”. Gli interlocutori di questo incontro sono amministratori comunali, polizia locale, forze dell'ordine, ma anche a progettisti che vogliano disporre degli strumenti e delle conoscenze necessarie per valutare correttamente l'applicazione del pacchetto sicurezza 2017 e delle linee guida del 2018.





Afferma Soffientini “Qualsiasi progetto di videosorveglianza urbana deve essere sottoposto a una valutazione strategica preventiva, anche in materia di privacy. Da qui la necessità di valutare il diverso impatto che le finalità di sicurezza urbana e sicurezza pubblica generano in tema di privacy”.



L’Avvocato Soffientini sarà disponibile durante tutta la giornata di Secsolutionforum per discutere di questa problematica con i funzionari della Pubblica Amministrazione, un’occasione unica per comprendere a fondo le sfaccettature del decreto e per una corretta interpretazione prima di intraprendere un qualsiasi progetto di videosorveglianza.



ANCI Abruzzo e Comune di Pescara hanno dato il loro patrocinio.



LA LOCATION



Si terrà presso il Padiglione Becci, alla Marina di Pescara. L’evento è parte della manifestazione Secosolutionforum.



GLI ORARI



Si terrà dalle 9:00 alle 12:30.

Il programma in dettaglio e in costante aggiornamento è disponibile alla pagina https://www.secsolutionforum.it/programma.asp

