“Vienna 2019: sei tu il protagonista”

Alla ricerca dell'essenza di questa metropoli dell'arte e della musica

Vienna è la capitale ed anche la più piccola delle nove regioni dell’Austria, adagiata lungo il Danubio, si trova nel cuore dell’Europa.

Percorrere il centro storico della città è come fare un viaggio nel tempo attraverso il suo passato imperiale. Ad ogni angolo si trovano preziosi tesori culturali che ricordano lo splendore dell’impero asburgico. Vienna ha addirittura di due le regge, la Hofburg nel centro, la maggiore residenza della casa asburgica, fu ampliata in diverse fasi tra il 13esimo secolo ed il 1918 quando crollò la monarchia. La reggia di Schönbrunn, situata nell’area occidentale di Vienna, veniva utilizzata dalla corte in estate, è uno dei palazzi con parco più belli al mondo, nel 1996 l’UNESCO ha inserito il complesso nel Patrimonio mondiale dell’Umanità.



Nel 2019 l'Ente per il Turismo di Vienna punta i riflettori su i "palcoscenici della città”, che si possono ad esempio trovare all'interno dell'Opera di Stato, ma anche in un insolito caffè, in modo da rendere tutti, viennesi e turisti, protagonisti della vita cittadina, alla scoperta dei luoghi più nascosti e insoliti.



"Vienna è una sorta di grande teatro, nel quale i nostri ospiti sono i protagonisti, e noi scriviamo il copione" ha chiarito Nobert Kettner, Direttore dell'Ente per il Turismo di Vienna. Gli aspetti tipicamente viennesi e l'anima viennese si celano spesso dietro a splendide scenografie, merita quindi dare un'occhiata anche dietro le quinte. In determinati centri della vita viennese si potranno così incontrare persone speciali per imbattersi in quello che caratterizza l’essenza stessa di Vienna e vivere situazioni insolite.



Visite guidate straordinarie permetteranno di conoscere il Museo del Mobile e l’ufficio statale preposto all’amministrazione dei mobili che un tempo gestiva gli arredi imperiali. Il dipartimento si occupa anche di collocare i tappeti e di mettere a disposizione i mobili per i ricevimenti di Stato e imbandire le tavole dei ricevimenti ufficiali. Si potrà apprendere perché sia importante la corretta lunghezza dei tappeti rossi e come siano fatti i tavoli sotto le ricche tovaglie.



L'Opera di Stato di Vienna, che nel 2019 festeggia la 150esima ricorrenza della sua inaugurazione, è un luogo perfetto per ascoltare e guardare, non solo sul palcoscenico, ma anche dietro le quinte. I suoni pervadono tutto il palazzo: i camerini degli artisti, dove i cantanti scaldano la voce prima dello spettacolo; la buca dell'orchestra, dove i musicisti accordano i loro strumenti; il palcoscenico di prova per i balletti; persino la mensa, con il tintinnio delle stoviglie. Le visite guidate permettono di vedere questi luoghi riservati per poter rendersi conto di persona cosa accade nel teatro con il più grande repertorio del mondo. Il giro dura 40 minuti e fornisce interessanti informazioni sulla storia dell'edificio, sulla sua architettura e sulle opere liriche rappresentate. Partendo dal foyer si sale la grande scalinata per giungere alle sale di rappresentanza e infine all'auditorio, dal quale si può vedere il palcoscenico. Durante la Stagione dei Balli Viennesi l’edificio per una notte si trasforma in una magnifica sala da ballo, il più importante luogo di incontro in Austria per artisti, politici e imprenditori di tutto il mondo.



l'Università di Musica e Arti performative di Vienna, fondata nel 1817, è una delle maggiori e più note università fra quelle dedicate alla musica, teatro e cinema. La frequentano in media quasi 3.000 studenti provenienti da oltre 70 nazioni. Attualmente l'Università occupa il primo posto nella classifica mondiale 2019 delle università (QS-University-Ranking) insieme alla Juilliard School di New York. Si sono laureati in questa università celebri personaggi tra cui Gustav Mahler, Kurt Schwertsik, Claudio Abbado, Angelika Kirchschlager e Kirill Petrenko. Tutti gli anni si allestiscono oltre 1.300 manifestazioni di carattere culturale e scientifico.



A Vienna la linea D del tram non si prende solo per spostarsi lungo le 35 fermate, segnalate dal suono del caratteristico "gong", ma per ... meditare! Nei 44 minuti necessari per completare il percorso dal capolinea di Alfred-Adler-Strasse all'ultima fermata di Nussdorf, si passa dalla Berggasse, dove Sigmund Freud aveva il suo studio. Si giunge così in prossimità di numerosi Heuriger dove si potrà pranzare e bere il vino locale con un accompagnamento musicale.

Chi vuole potrà prendere la metropolitana di Vienna, nel tratto tra le fermate Schottenring e Schwedenplatz, guardando nella galleria, fuori del finestrino, si potranno ammirare i coloratissimi graffiti realizzati sui muri che costeggiano il Canale del Danubio.



Per muoversi agevolmente a Vienna basta procurarsi la Vienna City Card, la city card ufficiale, che consente l'utilizzo gratuito dei trasporti pubblici per un periodo di validità a scelta (24 h / 48 h / 72 h, al costo di 17 / 25 / 29 €) e agevolazioni per oltre 210 attrazioni turistiche. La tessera è valida per un massimo di sette giorni. La novità dell'anno è che è stato incluso anche il transfer da e verso l'aeroporto, a scelta, con il treno, la metropolitana leggera o l'autobus. Il transfer, valido 7 giorni, può essere utilizzato più volte. Il giro, che può essere effettuato una sola volta, con Vienna City Card TOUR (+ 26 €): Hop-On Hop-Off con la linea Big Bus Vienna (linea rossa e blu) è compreso, come anche la passeggiata guidata in città. La Vienna City Card TRANSFER+TOUR (+ 43 €) comprende il transfer da e verso l'aeroporto e il giro Hop-On Hop-Off. La tessera può essere acquistata in Internet (www.viennacitycard.at), negli hotel, all'ufficio Tourist-Info in piazza Albertinaplatz, alla Stazione centrale, all'aeroporto, presso le biglietterie e i punti d'informazione dei trasporti pubblici Wiener Linien.



Cosa rende Vienna così particolare, qual è l'essenza di questa metropoli dell'arte e della musica ? questo è quanto si prefigge di far conoscere l'Ente per il Turismo di Vienna con il progetto “Vienna 2019: sei tu il protagonista” ai numerosi turisti che nel corso di quest'anno visiteranno l'affascinante città danubiana.

Per maggiori informazioni https://www.wien.info/it



Harry di Prisco