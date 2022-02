Vigneti sperimentali: a Tenute Tomasella la fiducia del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (C.R.E.A.)

Continua l’impegno di Tenute Tomasella in rilevanti azioni di ricerca agricola su terreni e vigneti grazie, oggi, anche alla fiducia del C.R.E.A., il più importante Ente italiano di ricerca sull’agroalimentare, che ha ottenuto dalla Regione Veneto l'autorizzazione ad avviare una sperimentazione finalizzata a valorizzare le varietà autoctone e le nuove varietà. A questo verrà affiancato uno studio più approfondito sulle varietà resistenti sia alla flavescenza dorata che alla peronospora, due delle malattie che maggiormente colpiscono le coltivazioni. L’azienda di Mansué è stata individuata come prima entità scelta nella ricerca di queste nuove varietà.

Sono complessivamente 2,5 gli ettari di vigneto che il C.R.E.A. ha affidato a Tenute Tomasella, prima realtà vinicola coinvolta e con l'estensione di terreno più ampia assegnata, per un percorso di ricerca che prevede, tra le numerose iniziative, l’ampliamento delle basi ampelografiche regionali.



Un impegno importante, nell’ottica allargata di far fronte alle attuali richieste di mercato di avere vitigni più robusti nonché, fattore ormai non più trascurabile, dei sempre più marcati cambiamenti climatici. Allo stesso tempo una scelta rischiosa, dal momento che dovendo dare il tempo necessario alla pianta di crescere (almeno 3 anni) non è possibile avere nell’immediato la certezza che in futuro si potrà ottenere una vigna con varietà autorizzate, e coraggiosa, dato che almeno per il momento, non è possibile commercializzare queste uve.



Sono state quindi individuate due zone ritenute idonee per lo sviluppo del progetto, nel corpo dell’area alpina a cavallo dei comuni di Mansuè e Portobuffolè in provincia di Treviso.



Otto le varietà impiantate, 3 a bacca bianca nel comune di Portobuffolé (TV) e 5 a bacca rossa nel comune di Mansué (Treviso). Ecco quali. Per le bianche, l’Alvarinho (Portogallo), il Petit Manseng (Francia), il Vermentino (Italia), per le rosse: il Marselan (Francia), l’Arinarnoa (Francia), il Tempranillo (Spagna), il Touriga National (Portogallo) e il Castet (Francia).



Queste tipologie di uve hanno una maturazione tardiva e sono state scelte proprio in funzione del cambiamento climatico che ultimamente tende ad anticipare la maturazione ad agosto quando le temperature sono ancora elevate. Lo spostamento in avanti di questa fase invece permette di avere un maggiore equilibrio tra zuccheri, aromi e acidità dell’acino; utilissimo se si vogliono ottenere vini con una marcata longevità.



La sperimentazione servirà quindi per capire i tempi di maturazione una volta che queste uve si saranno adattate al clima di questo territorio. Si tratta di un investimento ingente per un progetto di studio a lungo termine che il C.R.E.A. si impegnerà a monitorare fornendo aggiornamenti periodici sull’andamento progressivo, accessibili a tutti.



Tenute Tomasella



L’azienda vinicola Tenute Tomasella si trova a Mansué in provincia di Treviso. Si estende tra la DOC Friuli e la Prosecco DOC Treviso su 50 ettari vitati, di cui 10 in Friuli e 40 in Veneto da cui vengono prodotte 82.000 bottiglie l’anno. Terre dove il passaggio tra due confini non crea divisioni, ma porta ricchezze di sfumature in ogni bottiglia, rendendo anche il più tradizionale dei vini un vino unico. Una passione che si tramanda di generazione in generazione da oltre 50 anni, con la convinzione che per suscitare emozioni ci vogliono tempo e pazienza, assecondare i ritmi di natura e ascoltare con pazienza ciò che la terra vuole esprimere e raccontare. Specializzazione assoluta e valorizzazione della cultura vitivinicola, attenzione alla qualità e alla scelta di principi enologici d’avanguardia finalizzati alla pura conservazione di ciò che arriva dal vigneto, il raccolto a mano con delicatezza e rispetto caratterizzano ogni fase della produzione, che per Tenute Tomasella è l’espressione più sincera di un territorio. Il risultato sono vini di elevata qualità, squisitamente genuini eppure non convenzionali, capaci di sorprendere portando in tavola la narrazione di una terra e regalando un’esperienza sensoriale nel segno dell’armonia, della finezza e dell’eleganza.



Nel 2013 Tenute Tomasella è entrata a far parte del Progetto Tergeo dell’Unione Italiana Vini, finalizzato al sostegno delle pratiche sostenibili in viticoltura, oggi aderisce alle linee di difesa previste dal disciplinare di produzione integrata delle regioni Veneto e Friuli.



ph fonte ufficio stampa