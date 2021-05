Villa Santo Stefano affida a Zed Com le attività di ufficio stampa e media relation per l'Italia

Wolfgang Reitzle e Nina Ruge sono le anime passionali di Villa Santo Stefano, che da Monaco di Baviera hanno scelto la Toscana per produrre olio e vino. Da oggi Zed_Comm è loro partner per le attività di comunicazione, ufficio stampa e pubbliche relazioni sul mercato italiano.

Wolfgang Reitzle è un importante manager tedesco. Nel 2001, dopo aver trascorso una vacanza a Villa Bertolli in Lucchesia, se ne innamora e decide di acquistarla per produrre i suoi vini e il suo olio. La nuova vita l’ha affrontata e scelta assieme alla moglie Nina Ruge, con un passato televisivo come nota presentatrice e autrice di numerosi libri.



Prima di chiamarsi Villa Santo Stefano, l’azienda è Villa Bertolli e la sua fama legata al nome dell’olio. Poi con l’arrivo di Reitzle viene ribattezzata con il nome della vicina pieve del IX secolo ed in poco tempo si trasforma in una società agricola vitivinicola.



Oggi l’azienda produce, nei suoi 12 ettari di terreno, circa 50.000 bottiglie di vino e 2.000 litri di olio extra vergine e ha uno spazio dedicato all’ospitalità. Il primo vino firmato Villa Santo Stefano, uscito nel 2006, è LOTO, un Rosso Toscana IGT prodotto con uve di Cabernet Sauvignon, Merlot e Petit Verdot. A seguire la gamma si arricchisce con GIOIA (Bianco Toscana IGT), SERENO (Rosso Doc Colline Lucchesi), LUNA (Rosato Toscana IGT) e infine VOLO (Rosso Toscana IGT). L’impronta nella gestione dell’azienda è un perfetto equilibrio tra la conduzione attenta e rigorosa di Reitzle e l’approccio appassionato della moglie, che nei nomi dei vini ha impresso le sue emozioni. L’olio rimane un punto di forza di Villa Santo Stefano con la produzione di un DOP Lucca, un blend toscano da 80% Frantoio, 15% Leccino e 5% Moraiolo e Maurino.



Grazie all’importante esperienza nel mondo del vino e nel settore lifestyle con clienti prestigiosi, Zed_Comm affiancherà Villa Santo Stefano nelle sue attività di comunicazione per raccontare alla stampa la storia di Wolfgang Reitzle e Nina Ruge, i loro vini e il loro olio e l’evoluzione di questa azienda immersa nella Lucchesia. L’agenzia, con sedi a Milano e Verona, opera da 25 anni offrendo strategie di comunicazione su misura in grado di potenziare la reputation dei suoi clienti e di accrescerne la brand awareness verso i target di riferimento.



Per maggiori informazioni: https://villa-santostefano.it