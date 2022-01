Vini d'amore per San Valentino

Si avvicina la Festa degli Innamorati, dunque se da qualche parte del vostro cuore oltre all'amore per il partner c'è anche amore per il vino, ecco qualche idea per abbinare alla cena del 14 febbraio una bottiglia da ricordare.

UN APERITIVO ROSA TRA LE PAROLE T'AMO



Spumante Rymarosè di Ciù Ciù

Questa bella bollicina rosata è perfetta per aprire la cena di San Valentino con un gioioso spirito sparkling...

Rymarosé è uno spumante biologico brut realizzato con metodo Charmat a partire da uve Sangiovese al cento per cento, ha un gusto delicato e al tempo stesso intenso. Si presenta con spuma di buona persistenza, colore rosa tenue vivace e di bella luminosità, perlage sufficientemente fine e persistente. Ha certificazione biologica e vegan.

Prezzi consigliato al pubblico: 15 euro.

Info www.ciuciutenimenti.it.



Lazio igp Rosato Ciù Ciù Poggiomasso

La preferenza è per un rosato fermo anziché in bollicina? Ecco qua un grande vino che nasce nella Sabina, sulle alte colline di Rocca Sinibalda... Il Rosato Lazio è elegante, fine, armonico: i suoi intensi profumi floreali e fruttati rimandano al mandarino, al melograno e a piccoli frutti rossi.

Prezzi consigliato al pubblico: 9 euro.

Info www.ciuciutenimenti.it.



GLI SPLENDIDI PROFUMI DEL BIANCO

Aromi sensuali che accompagnano i piatti con amore. Tre proposte certificate Bio per abbinare la qualità di una produzione "consapevole" all'ottimo sapore del vino.



Merlettaie Pecorino di Offida Ciù Ciù

Così come le merlettaie offidane intrecciano i fili del loro merletto da secoli, anche questo vino ha origine antiche. Il pecorino è uno dei più nobili vitigni del Piceno, che esprime una intensa personalità ed evoca sensazioni eteree. Ha certificazione biologica e vegan.

Prezzo consigliato al pubblico: 13,50 euro.

info www.ciuciutenimenti.it.



Grillo Viognier Feudo Luparello

Dall'unione dei vitigni Grillo e Viognier nasce un vino di grande eleganza e raffinatezza, di colore giallo paglierino con riflessi dorati. Esprime profumi di fiori bianchi freschi, agrumi, pesca e susina. Ha certificazione biologica.

Prezzo consigliato al pubblico: 8,50 euro.

info www.ciuciutenimenti.it.



Trebbiano d'Abruzzo Villa Barcaroli

Dal cuore dell'Abruzzo, questo Trebbiano, uno dei vitigni simbolo del territorio, ha autentica aromaticità, gusto elegante ed intenso. Dal colore giallo vivo e luminoso, è sapido e avvolgente, con buona persistenza fragrante al naso di note floreali. Ha certificazione bio, vegan e biodinamica.

Prezzo consigliato al pubblico: 9,50 euro.

info www.ciuciutenimenti.it.



ROSSO COME IL CUORE

Rosso come l'amore, rosso come la passione, un vino rosso scalda l'anima.



Oppidum Ciù Ciù

Dal vitigno Montepulciano in purezza, un rosso capace di esprimere perfettamente l'ecosistema vinicolo del piceno ed il suo terroir. Dal colore rosso con riflessi viola, ha profumo denso ampio lievemente vanigliato e sapore ricco e morbido. Ha certificazione bio e vegan.

Prezzo consigliato al pubblico: 23 euro.

Info www.ciuciutenimenti.it.



Nero D'Avola Syrah Feudo Luparello

Dal blend dei due vitigni Nero D'Avola e Syrah, un vino elegante e fruttato che abbina l'equilibrio del primo con la complessità del secondo. Ha colore rosso rubino con riflessi granati e profumo di mora e lampone maturi.

Prezzo consigliato al pubblico: 8,50 euro.

Info www.ciuciutenimenti.it.



Montepulciano d'Abruzzo Riserva Villa Barcaroli

È il vino più prestigioso della cantina, il vero e autentico Montepulciano d'Abruzzo. Rosso austero ed elegante dal profumo ricco di confettura di marasca, vegetale di carruba e rabarbaro, speziato di vaniglia, cannella e cacao dolce. Il sapore è morbido ed equilibrato con tannino evoluto e finale lungo. Ha certificazione bio, vegane e biodinamica.

Prezzo consigliato al pubblico: 23 euro.

Info www.ciuciutenimenti.it.



UN DOLCE FINALE

La conclusione perfetta, il culmine di una romantica serata...e due nettari perfetti.



Da Dolce, vino spumante Malvasia Ciù Ciù

Spumante da uve malvasia ottenuto con vinificazione metodo Charmat. Esprime la dolcezza ed morbidezza tipiche della malvasia, le sue bollicine sottili e non invadenti portano in bocca i profumi floreali e di frutta matura. con una frivolezza gradevole per ogni palato.

Prezzo consigliato al pubblico: 14 euro.

Info www.ciuciutenimenti.it.



Moscato Passito di Noto Feudo Luparello

L'intensa aromaticità ed il gusto dolce sopraffino del Moscato sono una gioia per i sensi, e racchiudono in questo vino tutto il calore della Sicilia. Fragrante, intenso e complesso, esplode in sentori di frutta matura mielati.

Prezzo consigliato al pubblico: 17 euro.

Info www.ciuciutenimenti.it.



Dalla storia e dall’esperienza di oltre 50 anni di viticoltura dell’azienda Ciù Ciù, la famiglia Bartolomei ha ampliato il proprio gruppo nel tempo allargandolo ad altre aziende: è nato così Ciù Ciù Tenimenti Bartolomei, una realtà che esprime al meglio le caratteristiche di quattro territori. Oltre alle Marche con Ciù Ciù, il gruppo include infatti Ciù Ciù Poggiomasso (Lazio), Villa Barcaroli (Abruzzo), Feudo Luparello (Sicilia).



ph fonte: www.ciuciuvini.it MAP 6923