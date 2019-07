Vino e moda, Fisar partner di Taomoda 2019

E' nata la partnership tra Taomoda 2019 e Fisar per promuovere il buon gusto.

Una location mozzafiato, quella di Taormina che ospiterà la 20° edizione della rassegna internazionale TaoModa Week dal 13 al 20 luglio e che vedrà tra i suoi partner FISAR- Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori.



TaoModa è una rassegna internazionale dedicata alla moda e al glamour, un evento tra i più attesi del Sud Italia. Durante i cocktail e le cene di gala saranno i Sommelier Fisar a far conoscere agli astanti le peculiarità dei vini proposti in degustazione. “E’ un vero onore per la nostra Federazione partecipare all’evento TaoModa – afferma Luigi Terzago, Presidente Fisar. Il mondo della moda e del vino, due realtà che negli ultimi decenni sono esplose su vasta scala, hanno diverse affinità, come il fascino, gli stili di vita, l’arte e il buon gusto”.



Alla kermesse saranno presenti personaggi illustri del mondo della moda, del giornalismo, della cultura, dello spettacolo, della musica, della televisione ma anche influencer del fashion system internazionale.



Inserita tra i Grandi Eventi della Regione Siciliana, la Taomoda Week 2019 – il cui tema quest’anno è l’ecosostenibilità - coniugherà alla moda il design, l’arte, la cultura e anche la sana nutrizione.



Tra gli eventi più attesi “Taomoda... MANGIAR SANO”, la tavola rotonda moderata dalla giornalista e opinionista RAI Fabiana Giacomotti in occasione della quale si parlerà dell’importanza della sana nutrizione, dalle molecole alle calorie passando per i piatti stellati accompagnati dal buon vino. Tra gli ospiti che parteciperanno alla tavola rotonda Luigi Terzago, Presidente della FISAR che da quasi mezzo secolo divulga la cultura del vino sul territorio italiano.



















CHI E’ LA FISAR



La Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori nasce nel 1972 ad Asciano. Nel corso di quasi mezzo secolo di attività divulga la cultura del vino. Oggi conta 64 Delegazioni sparse nell’intero territorio nazionale e 12.000 Associati. Per altre informazioni: fisar.org.