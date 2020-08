Violenza, Potere, Estremo, Religione: indagine sul sesso e le sue forme

Quattro volumi che esplorano la psicologia e l’antropologia della sessualità, dalle sue radici ai suoi lati controversi. A cura della psicologa ed esperta in criminologia Chiara Camerani.

Da agosto IL SESSO è in edicola in tutte le sue forme grazie ai quattro volumi di una collana a cura di Chiara Camerani, psicologa, esperta in criminologia e psicopatologia sessuale. Utilizzando un linguaggio semplice e diretto, l’autrice accompagna il lettore in un viaggio all’interno della psiche umana per mostrare origini, meccanismi, comportamenti e disturbi legati alla sessualità. Quattro temi – suddivisi in altrettanti libri – che esplorano la psicologia e l’antropologia del sesso. Dalle sue radici ai suoi lati più controversi, analizzando avvenimenti storici, tecniche del sesso estremo, casi di cronaca, dinamiche di violenza sessuale contro le donne e contro gli uomini, perversioni e contraddizioni.



SESSO E VIOLENZA

Le forme della prepotenza sulle donne e sugli uomini

Nel primo volume in uscita, “Sesso e Violenza”, Chiara Camerani descrive gli abusi e gli atti devianti di chi compie crudeltà contro le donne, analizzando la svalutazione femminile nella storia, le meccaniche della violenza di genere contro le donne, e anche la violenza contro gli uomini che, spesso taciuta o sottovalutata, rappresenta una questione sommersa eppure così diffusa tra padri, mariti ed ex spesso allontanati dai figli e bistrattati economicamente e psicologicamente.



SESSO E POTERE

Sotto le lenzuola della politica e delle ideologie

Da Cleopatra a Mussolini, da Kennedy al #Metoo la storia si ripete, perché il potere resta il più grande degli afrodisiaci. “Sesso e Potere” spiega infatti il bisogno di dominare e sentirsi potenti attraverso il sesso. Un viaggio nella storia che ripercorre le tappe del rapporto tra politica e sesso. Un tema che tra scandali e ricatti sotto le lenzuola, è più attuale che mai.



SESSO ESTREMO

Bondage, BDSM, sadomasochismo e altre perversioni

“Il concetto di perversione è un costrutto in continua mutazione ed è soggetto alle influenze storiche, culturali, e persino economiche di una data società”. Così inizia il volume “Sesso Estremo”, che introduce alle motivazioni delle pulsioni umane verso il piacere e il dolore appagante. Dominazione e sottomissione; tecniche di bondage; sadomasochismo e altre perversioni; tutto questo e altro ancora nel saggio dedicato alle più bizzarre forme di piacere.



SESSO E RELIGIONE

Dal paganesimo al satanismo, dal Kamasutra alla Chiesa Cattolica

Chiude la collana il volume dedicato al sesso nella religione. Affrontando la storia millenaria delle religioni e delle società che le hanno prodotte, l’autrice approfondisce i temi del passato e dell’attualità, attraverso i rituali delle varie filosofie alla base dei culti: il politeismo e il monoteismo con i loro dogmi e le loro pratiche come circoncisione e infibulazione; i riti orgiastici, quelli dionisiaci, il misticismo; e ancora, le sette, il diavolo, le persecuzioni delle “streghe”; ma anche l'astinenza, la questione morale, la concezione del peccato e il sesso proibito tra ecclesiastici.



I quattro volumi sono disponibili in edicola dall’8 agosto con il quotidiano Libero al costo di 4.50€ e dal 16 ottobre nelle librerie. Questo il piano dell’opera e le uscite in edicola:

Sesso e Violenza (8 agosto);

Sesso e Potere (15 agosto);

Sesso Estremo (22 agosto);

Sesso e Religione (29 agosto).



Per approfondimenti, interviste e recensioni del libro: agenzia@newscast.it



Per maggiori informazioni sulla casa editrice: paesiedizioni.it