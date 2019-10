Visionarie al MIA e alla Festa del Cinema di Roma

MIA - Mercato Internazionale dell’Audiovisivo 19 ottobre ore 15.30 Cinema Barberini sala 2 e Festa del Cinema di Roma 2019 spazio ROMA LAZIO FILM COMMISSION Regione Lazio 21 ottobre ore 10.00-11.30 AUDITORIUMARTE all'Auditorium Parco della Musica

Dopo il successo della prima edizione, “VISIONARIE” -manifestazione-evento di riflessione e dibattito sul mondo della creatività al femminile, ideato e diretto dall’avvocato esperto di diritto d’autore Giuliana Aliberti - sbarca per la prima volta al MIA, Mercato Internazionale dell’Audiovisivo, per assegnare un premio e alla Festa del Cinema di Roma presso lo Spazio Roma Lazio Film Commission con un incontro con le Scuole di Cinema.



Visionarie è un format, dedicato al ruolo delle donne protagoniste del mondo del cinema, dell’audiovisivo e della letteratura, che attraverso incontri, proiezioni, conferenze e momenti di interazione con il pubblico e alla presenza di registe, sceneggiatrici, attrici, produttrici, scrittrici insieme, si confrontano sul “potere” dello sguardo femminile, per rappresentare linguaggi artistici e cinematografici al femminile, in un proficuo scambio intergenerazionale che coinvolge anche i docenti e il pubblico delle Scuole, delle Accademie e delle Università di Cinema. “Le giovani iniziano infatti ad avvertire il gender gap nel mondo dell’audiovisivo, sentono la necessità di distruggere ogni stereotipo e delineare personaggi femminili che dicano l’indicibile e facciano l’infattibile”, ha ribadito Giuliana Aliberti.



Sull’onda di questa visione di inclusività e valorizzazione della professionalità femminile anche nel comparto audiovisivo

* il giorno 19 0ttobre alle ore 15.30 presso il cinema Barberini, verrà assegnato il PREMIO VISIONARIE - MIA “alla visione , al coraggio, alla passione” per “LUNA NERA”: la serie Netflix, prodotta da Fandango, scritta e diretta interamente da donne, tratta dal libro di Tiziana Triana “Le città perdute. Luna Nera”, sceneggiato dalla stessa Triana con Laura Paolucci, Francesca Manieri, Vanessa Piciarelli, regia di Francesca Comencini, Susanna Nicchiarelli, Paola Randi. Il premio verrà assegnato da Giuliana Aliberti, per Visionarie, alla presenza delle sceneggiatrici delle registe e della produttrice, a conclusione dell’incontro interamente dedicato alla serie, ancora inedita, “Luna Nera”.



* Il giorno 21 ottobre alle ore 10, durante la Festa del Cinema di Roma, nello spazio Roma Lazio Film Commission, l’ incontro: “ Educazione all’immagine come educazione alla differenza/ Il mondo dopo la scuola di cinema: giovani cineaste tra speranze e paure”, alla presenza degli alunni dei corsi di regia e sceneggiatura del Centro Sperimentale di Cinematografia e della Scuola d'Arte Cinematografica Gian Maria Volontè.

Aprirà i lavori il Presidente di Roma Lazio Film Commission Dott. Luciano Sovena; coordinerà l’avv. Giuliana Aliberti; interverranno: Adriano De Santis, Preside del Centro Sperimentale di Cinematografia; Gloria Malatesta, sceneggiatrice e docente Centro Sperimentale di Cinematografia; Doriana Leondeff, sceneggiatrice e docente Centro Sperimentale di Cinematografia; Daniele Vicari, regista e direttore artistico Scuola Gian Maria Volontè; Laura Muccino, casting director e docente Scuola Gian Maria Volontè; Anna Negri, regista e docente Scuola Gian Maria Volontè; Paola Sangiovanni, regista, coordinatrice dei tirocini e rapporti con l’industria Scuola Gian Maria Volontè.

Sarà infine l’occasione per Giuliana Aliberti di comunicare il rinnovo della partnership con Palazzo Merulana Coopculture Fondazione Elena e Claudio Cerasi e Visionarie 2020 e confermare la nuova edizione prevista a ottobre.





